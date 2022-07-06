يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٢، خاصة بعد البيان الأخير الصادر عن وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تم الإنتهاء من تصحيح جميع دفاتر الامتحانات لجميع المواد ما عدا الفيزياء التي لم يتم تصحيحها بالكامل على أن يتم الانتهاء منها في غضون ساعات قليلة، والجدير بالذكر أنه يمكنك الاطلاع عن نتائج الصف الثالث عبر الانترنت بخطوات بسيطة جدا دون الحاجة للذهاب الى المدرسة.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

أكدت العديد من المصادر المقربة من وزارة التربية والتعليم العراقية أنه لم يتبقى إلا ساعات قليلة تفصلنا عن تاريخ نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٢، حيث أن لجان المراقبة أكملت ما يقرب من 90٪ من أعمال تصحيح ورصد نقاط الطلبة، حيث أن النتائج جاهزة الآن للموافقة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وبالتالي فستظهر النتائج في غضون الساعات القليلة القادمة، وفي نفس السياق تشير التقارير إلى أن معدل نجاح الطلاب قد ارتفع بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

أكدت وزارة التربية أنه تم فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٢ إلكترونيًا عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب للمدرسة، وذلك لتسهيل عملية الإطلاع على النتائج للطلاب وأولياء أمورهم، كما أوضحت الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على النتائج، وقد لخصناها لكم أعزائنا في النقاط التالية:

أولا، عليك الولوج مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك قم تحديد نتيجة ​​الثالث متوسط.

ثم ستظهر قائمة بالمقاطعات.

يجب على الطالب تحديد المحافظة التي ينتمي إليها.

بعد ذلك يجب إدخال بيانات الطالب بشكل صحيح “كرقم الجلوس وغيرها”.

ستجد مربع خاصة بالنتيجة (منشورة أو غير منشورة).

انقر لرؤية النتائج إذا تم نشرها.

في غضون ساعات فقط أعزائنا سيتم نشر نتائج السنة الثالثة المتوسطة إلكترونياً على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وعلى موقع نتائجنا، وسنزودكم بكل تفاصيل النتائج لحظة بلحظة.