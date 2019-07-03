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نتائج الصف الثالث العراقي متوسط 2019 بالرقم الإمتحاني عبر موقع الوزارة الرسمي وبوابة ناجح

كتب هشام سيدفي آخر تحديث
نتائج الصف الثالث العراقي متوسط 2019 بالرقم الإمتحاني عبر موقع الوزارة الرسمي وبوابة ناجح

نتائج الصف الثالث العراقي متوسط 2019 قد حان البحث عليها والتقصي من قبل طلاب وطالبات هذه المرحلة وعلى رأسهم أولياء الأمور، بعد أن انتهت فترة الإمتحانات التي بدأت من اليوم الحادي عشر من شهر يونيو الماضي إمتدادًا إلى يوم الأحد الماضي الموافق 30 يونيو 2019م، ومن ذلك الوقت والجميع يترقب موعد ظهور النتيجة بالرقم الامتحاني على موقع الوزارة الرسمي للتربية والتعليم.

نتائج الصف الثالث العراقي متوسط 2019 بالرقم الامتحاني

ويفصلنا عن موعد النتائج ساعات قلائل بعدما يتم الإنتهاء التام من عملية تصحيح أوراق الإمتحانات وتجميع درجات الطلاب من قبل القائمين عليها لمختلف بلدان ومدن العراق «كربلاء، بغداد، النجف، وصلاح الدين وغيرهم»، والتي سيعلن عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي moedu.gov.iq وبعدما يقوم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور “قصي السهيل”.

 

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وكذلك من المفترض أيضَا أن يتم نشر النتيجة عبر القناة الرسمية والموثقة لوزارة التربية العراقية على موقع التليكرام عبر شبكة الإنترنت، وكذلك موقع ناجح.

 

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع نجوم مصريه، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدي شركات الإستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلي رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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