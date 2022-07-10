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نتائج الصف التاسع 2022 الدورة الأولى حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع الوزارة moed.gov.sy

عبد الجليل فارس

من المقرر أن تعلن وزارة التربية السورية عن نتائج الصف التاسع 2022  الدورة الأولى حسب الاسم ورقم الاكتتاب في الساعات القليلة المقبلة عبر الموقع السمي للوزارة http://moed.gov.sy/scientific/، حيث أكدت العديد من المصادر التي لها صلة بوزارة التربية في دولة سوريا على الانتهاء التام من تصحيح أوراق الامتحانات ولم يتبقى سوى التدقيق الجيد في درجات الطلاب حت يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان قبل رفعها بشكل رسمي على موقع النتائج، وحاليا يعيش معظم طلاب التاسع في سوريا حالة من التوتر والقلق الشديد بعد صدور نتائج البكالوريا 2022 وتأخر إعلان نتائج التاسع دورة أولى للعام الدراسي الحالي رغم أن امتحانات الصف التاسع تم الانتهاء منها قبل امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022، ومن خلال موقع نجوم مصرية سنبين لكم أهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج نتائج التاسع 2022 في سوريا بشكل إلكتروني وبكل سهولة تابعونا للنهاية لتعرفوا ذلك بشكل مفصل ودقيق.

نتائج الصف التاسع 2022 الدورة الأولى حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع الوزارة moed.gov.sy

نتائج التاسع 2022 سوريا

يمكن لجميع طلاب وطالبات سوريا الذين اجتازوا في الأيام القليلة الماضية امتحانات شهادة التعليم الأساسي الحصول على نتائجهم إلكترونيا من خلال اتباع جميع الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السورية والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

نتائج الصف التاسع 2022 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب شهادة التعليم الأساسي عبر moed gov sy

نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب على موقع وزارة التربية moed gov sy

  • أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني على الإنترنت.
  • ثانيًا: تحميل التطبيق الخاص بالنتائج “نتائج الامتحانات” التابع لوزارة التربية السورية.
  • ثالثًا: يتم اختيار نتائج البكالوريا 2022 الدورة الأولى.
  • رابعًا: يجب إدخال البيانات الخاصة بالطالب (الاسم – رقم الاكتتاب – المحافظة – الشعبة) بشكل صحيح.
  • خامسًا: الضغط على بحث وانتظر حتى تظهر نتائج الطالب أمامك.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي شرحنا لكم فيه الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب ونتمنى التوفيق لجميع طلاب وطالبات سوريا والحصول على شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

عبد الجليل فارس

عبدالجليل فارس حاصل على بكالوريوس في العلوم القانونية والإدارية، متصرف إداري في مؤسسة تعليمية، كاتب محتوى فى نجوم مصرية


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    ايمته نتائج الصف التاسع ٢٠٢٢

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  2. روان محمد صالح مندوق يقول

    تاسع اليمن الشعب

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