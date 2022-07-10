نتائج الصف التاسع 2022 الدورة الأولى حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع الوزارة moed.gov.sy

من المقرر أن تعلن وزارة التربية السورية عن نتائج الصف التاسع 2022 الدورة الأولى حسب الاسم ورقم الاكتتاب في الساعات القليلة المقبلة عبر الموقع السمي للوزارة http://moed.gov.sy/scientific/، حيث أكدت العديد من المصادر التي لها صلة بوزارة التربية في دولة سوريا على الانتهاء التام من تصحيح أوراق الامتحانات ولم يتبقى سوى التدقيق الجيد في درجات الطلاب حت يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان قبل رفعها بشكل رسمي على موقع النتائج، وحاليا يعيش معظم طلاب التاسع في سوريا حالة من التوتر والقلق الشديد بعد صدور نتائج البكالوريا 2022 وتأخر إعلان نتائج التاسع دورة أولى للعام الدراسي الحالي رغم أن امتحانات الصف التاسع تم الانتهاء منها قبل امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022، ومن خلال موقع نجوم مصرية سنبين لكم أهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج نتائج التاسع 2022 في سوريا بشكل إلكتروني وبكل سهولة تابعونا للنهاية لتعرفوا ذلك بشكل مفصل ودقيق.

نتائج التاسع 2022 سوريا

يمكن لجميع طلاب وطالبات سوريا الذين اجتازوا في الأيام القليلة الماضية امتحانات شهادة التعليم الأساسي الحصول على نتائجهم إلكترونيا من خلال اتباع جميع الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السورية والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني على الإنترنت.

ثانيًا: تحميل التطبيق الخاص بالنتائج “نتائج الامتحانات” التابع لوزارة التربية السورية.

ثالثًا: يتم اختيار نتائج البكالوريا 2022 الدورة الأولى.

رابعًا: يجب إدخال البيانات الخاصة بالطالب (الاسم – رقم الاكتتاب – المحافظة – الشعبة) بشكل صحيح.

خامسًا: الضغط على بحث وانتظر حتى تظهر نتائج الطالب أمامك.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي شرحنا لكم فيه الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب ونتمنى التوفيق لجميع طلاب وطالبات سوريا والحصول على شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2021-2022.