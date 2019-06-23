نتائج الصف التاسع في لبنان 2019 من وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية للاستعلام عن نتائج البريفية brevet results

نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة 2019 البريفيه، سوف يتم اعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيقوم القائمون على موقع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، برفع نتائج الصف التاسع في لبنان على الموقع الإلكتروني، وذلك بعد أن يتم اعتماد النتائج نهاية العام بشكل رسمي، حيث يمكنكم معرفة النتيجة بكل سهولة من خلال الولوج على البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم اللبناني .

نتائج الصف التاسع في لبنان 2019

موقع وزارة التربية والتعليم العالي اللبناني الرسمي، الوحيد الذي يقوم باستخراج نتائج الصف التاسع 2019 لبنان، حيث يمكنكم الاستعلام عن نتائج البريفية brevet results، من خلال الولوج على الرابط التالي نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في لبنان ، بعد الولوج على الرابط السابق يقوم المستعلم سواء كان ولي الأمر أو الطالب/ة بإدخال الرقم والاسم بالحقل المخصصة لمعرفة درجات وبيان النسبة المئوية، كما يمكننا مساعدتكم في استخراج النتيجة من خلال ترك بياناتكم بالتعليقات وسوف نقوم بالجلب لكم النتيجة على الفور .

وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية

وزير التعليم العالي اللبناني، سوف يعتمد نتائج البريفيه 2019 في لبنان، خلال الساعات القليلة القادمة، كما يمكنكم معرفة نتائج الصف التاسع 2019 اللبنانية ، بكل سهولة كما أوضحنا لحضراتكم بالسابق خطوات الدخول على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة على شبكة الأنترنت .

وفي الختام رفقنا لحضراتكم رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق، والاستمرار في مشوار التعليمي بداخل المؤسسات التربوية والتعليمية بداخل مدن ومناطق دولة لبنان الشقيقة، كما يساعدنا مشاركتكم الفرحة، عندما تتركون لنا ما هي النتيجة التي حصلت على في شهادة الصف التاسع في لبنان .

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