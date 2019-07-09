نتائج الصف التاسع سوريا 2019 الإعدادية الشرعية استخراج نتيجة التاسع الأساسي عبر وزارة التربية السورية moed.gov.sy

نتائج الصف التاسع سوريا 2019 نتابعها مع أعزائنا طلاب الإعدادية الشرعية في جميع مدن جمهورية سوريا المتحدة، حيث من المقرر أن يتم تصديق نتائج التاسع الأساسي السوري دورة 2019 خلال ساعات قليلة، عقب الانتهاء من أعمال الكنترول والتي تشير مبدئيا إلى ارتفاع نسب نجاح نتيجة شهادة التعليم الأساسي في سوريا عن نتائج العام الماضي، وبعدها سيتم تحميل نتيجة الصف التاسع بسوريا عبر وزارة التربية السورية moed.gov.sy، حسب الاسم ورقم الاكتتاب.

نتائج الصف التاسع سوريا 2019

تستعد وزارة التربية السورية إلى عقد مؤتمر صحفي للسيد وزير التربية الدكتور عماد موفق العزب، من أجل تصديق نتائج التاسع الأساسي في سوريا وإعلان نسب النجاح والكشف عن أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الإعدادية الشرعية دورة 2019 لجميع المدن.

يمكن لجميع الطلاب الصف التاسع كتابة رقم الاكتتاب أو الاسم الثلاثي والمدينة التابع لها في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض درجات نتائج التاسع السوري دورة 2019 فور ظهورها.

نتائج التاسع الأساسي

أدي طلاب الصف التاسع امتحانات نتيجة الإعدادية الشرعية السورية دورة 2019، امتحانات التاسع الأساسي منذ يوم 10 جوان واستمرت قرابة أسبوعان لتنتهي يوم 26 جوان، حيث أدي الطلاب الامتحانات على مدار سبع أيام منفصلة أدي خلالها الطلاب جميع امتحانات المواد الشرعية والفقهية، ويأتي هذا في إطار حرص وزارة التربية السورية على تحسين مستوي أداء الامتحانات في جميع المدن وتوفير الوقت اللازم والاهتمام بمصلحة الطالب، ليتمكن الطلاب من الأداء في الامتحانات التعليم الأساسي السوري بشكل جيد.

نتائج التاسع دورة 2019

يمكن لجميع طلاب وكالبات الصف التاسع استخرج نتائج الإعدادية الشرعية دورة 2019 من خلال بوابة النتائج الامتحانية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية/ النتائج الامتحانية.

اختيار نتائج الإعدادية الشرعية.

تسجيل الاسم الثلاثي.

أو رقم الاكتتاب.

وتحديد المدينة.

الضغط على عرض النتيجة.

عرضنا في هذا التقرير أخبار نتيجة الصف التاسع الأساسي السوري دورة 2019 في جميع المدن بسوريا، وخطوات استظهار نتائج الإعدادية الشرعية دورة جوان.