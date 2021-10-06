رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية في السودان 2021||moe.gov.sd

تتسلط عمليات البحث في هذا التوقيت من قبل العديد من طلاب الثانوية السودانية في جميع أنحاء السودان للتعرف على نتيجة الشهادة الثانوية السودانية، وذلك بعدما أنتهى طلاب الشهادة الثانوية في جميع محافظات السوداني من أداء امتحانات الدور الأول 2021 خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية إجراء عمليات تصحيح الامتحانات عقب الانتهاء من أداء الامتحانات، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية وموعد طرح النتيجة.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021

صرحت مصادر بوزارة التربية والتعليم السودانية خلال الساعات الأخيرة أن نتائج طلاب الشهادة الثانوية السودانية قيد التصحيح حاليا، وأن رصد الدرجات الخاص بالطلاب يتم الآن في ضوء تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وسعي الوزارة إلى الانتهاء منها في أقرب وقت، على أن يتم اعتماد النتائج عقب انتهاء عملية رصد الدرجات الخاصة بالطلاب في جميع أنحاء المحافظات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

لم تحدد وزارة التربية والتعليم السودانية موعد محدد لطرح نتائج طلاب الشهادة الثانوية السودانية حتى الآن، ولكن أكدت وزارة التربية والتعليم أنها سوف تقوم باعتماد النتائج الخاصة بالطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك تمهيدا لطرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، حيث من المتوقع أن يتم ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

أتاحت وزارة التربية والتعليم السودانية رابط مباشرة يمكن من خلاله استخراجه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الرسمي، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية.