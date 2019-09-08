نتائج الشهادة الأعدادية ليبيا 2019 المنطقة الغربية برقم الجلوس







يترقب جميع طلاب الشهادة الإعدادية والأهالي أيضا النتيجة، حيث زاد البحث علي مواقع الأنترنت منذ الصباح، ولكن من المتوقع أن يتم صدور النتيجة خلال أيام قليلة، حبث أنه من المتوقع أن تعتمد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور عثمان عبدالجليل في حكومة الوفاق الوطني، لكي يتم على الفور بنشرها الكترونيا من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم.









موقع وزارة التعليم الليبية 2019

قامت اليوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في حكومة الوفاق الوطني، وأيضا نتائج الشهادة الثانوية الدور الأول 2019، وذلك للمدارس الليبية بالخارج، فور اعتمادها من وزير التعليم المفوض، الدكتور عثمان عبدالجليل، وذلك صباح اليوم، حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 83.15%، وبلغت نتيجة الثانوية 66%، ولذلك أصبحت النتائج متاحة للمعاينة من خلال رابط موقع بوابة نتائج الإمتحانات الليبية التابع للمركز الوطني للإمتحانات.







وكانت أيضا نسبة النجاح لنتيجة الشهادة الإعدادية في المنطقة الشرقية الدور الأول 2019 قد بلغت 59.1%، وقد تم اعلانها في الواحد والثلاثون من شهر يوليو الماضي أثناء اعتماد وزير التعليم المؤقت لها، ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية المنطقة الغربية في هذا الوقت الحالي إعلان نتيجتهم المقرر عقب اعتماد وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق لها.

حيث أعلنت الوزارة في بيان رسمي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أن الأخبار المتداولة بخصوص موعد ظهور نتائج الإعدادية ليبيا 2019 وتحديدها لتكون يوم الخميس 22 أغسطس، خبر غير مؤكد تمام من الصحة، كما نفت الوزارة أيضا اعلان النتيجة مطلع الأسبوع القادم مثلما يتردد على بعض صفحات التواصل الإجتماعي للنتيجة، ومن ثم أكدت الوزارة في بيانها أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لم تنتهي حتى الأن، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الإنتهاء منها.







نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الأول المنطقة الغربية







قامت وزارة التربية والتعليم الليبية بالإعلان عن اجراء اعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات وذلك وفق خطة مدروسة من قبل الوزارة، سوف يتم الإنتهاء من جميع أعمال الكنترول قبل الموعد الذي حددته الوزارة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 المنطقة الغربية، ولذلك أعلنت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة ورفعها من خلال المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وذلك خلال اعتمادها من قبل الوزير، حيث قامت الوزارة بإعلان أن جميع من في الوزارة يعملون بجهد كبير لإعلان النتيجة قبل الموعد المحدد والإنتهاء من الأعمال الخاصة بالكنترول والنتيجة.

روابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 الدور الأول المنطقة الغربية حيث يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية ب ليبيا 2019 المنطقة الغربية بالإستعلام عن النتيجة من خلال الروابط التي أعلنتها الوزارة، حيث يقوم الطالب بادخال رقم الجلوس أو رقم القيد لكي يتم متابعة نتيجتهم والإطمئنان على مستواهم في الشهور الماضية، حيث أعلنت الوزارة أن تلك المواقع هي : موقع منظومة الإمتحانات الليبية المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وسوف تتابع معكم نجوم مصر وتنقل لكم الأخبار لحظة بلحظة ونوافيكم بها.