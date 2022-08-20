رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول بغداد وجميع المحافظات موقع نتائجنا من وزارة التربية

يضع موقع نتائجنا العراقي تحديثات يومية حول نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول ونسبة اكتمال عملية التصحيح لمواد امتحانات الصف السادس الاعدادي محافظة بغداد بفروعه التطبيقي والادبي الاحيائي وجميع المحافظات في العراق من خلال مصادر وزارة التربية والتعليم العراقية التي خولت لرابط هذا الموقع الالكتروني الرسمي results.mlazemna بنشر النتائج في موعدها المحدد، وفقا لطريقة استخراج وتحميل نتيجة السادس الاعدادي ملف pdf والتي سنتطرق إلى شرحها.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

عبر موقع وزارة التربية والتعليم نشر رابط نتائجنا results.mlazemna تحديث لنسبة اتمام التصحيح للمواد وهي الآن 92%، ايضا بنسبة نجاح جيدة، وتقريب في الأيام القليلة القادمة سيتم رفع نتائج السادس الاعدادي الدور الاول البصرة و ديالى والأنبار والراصافة (الأولى ، الثانية، الثالثة) وغيرها من المحافظات في البلاد، حيث يترقب كافة الطلاب للصف السادس الإعدادي النتيجة بفارغ الصبر وأيضا يتطلعون لتنزيل نتائجهم بي دي اف.

تنزيل نتيجة السادس الاعدادي 2022

يعرض لكم موقعنا نجوم مصرية رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول وكيفية استخراج النتيجة وتحميلها على شكل ملف pdf.