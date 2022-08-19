استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 دور أول بالرقم الامتحاني

يترقب طلبة وطالبات السادس الاعدادي في العراق الآن، ظهور النتائج حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن قرب انتهاء كافة الأعمال الخاصة بإعلان النتائج، حيث قاربت أعمال تصحيح كافة المواد الدراسية على الانتهاء، على أن يعقب ذلك القيام بأعمال المراجعة ورصد الدرجات على أجهزة الكومبيوتر من أجل إعداد الإحصائيات اللازمة والخاصة بالنتيجة.

كيف تحصل على نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2022 بالرقم الامتحاني؟

بعد أن يتم الانتهاء من كل أعمال الإعلان عن النتائج، سوف تقوم وزارة التربية بتحديد موعد الاعلان عن النتائج، حيث سيقوم وزير التربية حميد الدليمي باعتماد النتائج، والذي كان قد أكد في زيارة سابقة له إلى المراكز الامتحانية بأن جميع المؤشرات الخاصة بامتحانات الشهادة الاعدادية على مستوي العراق، تدل على أن وزارة التربية في العراق تسير في الطريق الصحيح وأن الضوابط التي وضعتها وزارة التربية بدأت تؤتي ثمارها.

ويمكن لطلبة وطالبات الصف السادس الاعدادي في العراق معرفة النتائج الامتحانية الخاصة بهم من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية

يتم اختيار النتائج الامتحانية ثم السادس الاعدادي.

يقوم بإدخال الرقم الامتحاني ثم عرض.

من جهة أخرى فقد أعلنت وزارة التربية عن موعد مباشرة المعلمين والمدرسين في مدارسهم استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث أعلنت وزارة التربية بأن اليوم الأول من شهر أيلول المقبل سوف يكون موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأشار البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لوزارة التربية في العراق، بأن المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي قد وجهت بيان للمديريات العامة كافة فيما عداً إقليم كردستان بأن يتم اعتماد يوم الخميس الموافق الأول من شهر أيلول المقبل موعداً لمباشرة المعلمين والمدرسين لمدارسهم، وذلك حتي يتسنى لهم وضع الخطط اللازمة لتطوير النشاط التربوي في المدارس.