تم تأكيد نشر نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول في جميع المحافظات العراقية كافة من مصادر وزاة التربية العراقية كمحافظة صلاح الدين والبصرة ، بغداد والنجف،بابل،ذي قار،الانبار،ممثلية اربيل وغيرها من المناطق، وهذا فالبحث عن النتائج يكون في الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية بإدراج الإسم ورقم الجلوس الخاص بكل طالب، كما أشارت المصادر أن مواعيد نشر نتائج السادس الاعدادي لسنة 2021 في دورها الأول سيكون خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، وفي هذا المقال سنعرض لكم كيفية الإطلاع على نتائج السادس الاعدادي2021.

كيفية الإطلاع على نتائج السادس إعدادي 2021 الدور الأول

للتسهيل على الطالب الكشف عن نتائج السادس الاعدادي في الدور الأول ما عليه فقط زيارة موقع وزارة التربية الذي فعلته الجهات المكلفة بذلك واتباع الخطوات التالية:

النقر على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

الضغط على رابط النتائج.

الدخول في نتائج السادس الاعدادي 2021 في الدورة الأولى.

هنا يقوم الطالب بإدراج البيانات الصحيحة الخاصة به كالإسم ورقم الجلوس والمدرسة الخاصة به والمحافظة التابعة لها.

بعد استكمال المعلولمات الصحيحة بعد مباشرة الضغط تظهر تفاصيل النتائج بالعلامات والدرجات.

كما يمكن تحميل النتائج على شكل pdf.

ماأكدته وزارة التربية العراقية:

وضحت وزارة التربية العراقية أن اللجنة المتكونة من الأساتذة المختصين في تصحيح أوراق الإمتحان هذه المرة عمدت على التدقيق في النظر إلى أوراق الطلبة كم كان متوقعا،للإنتهاء من التصحيح على أحسن وجه، وان المتحانات أجريت وفق التدابير الوقائية والحترازية من الفيروس المستجد.