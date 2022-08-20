نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2022 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية يعيشون الآن حالة من التوتر والقلق مع اقتراب ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2022، وذلك حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في التاسع 9 من شهر أغسطس الجاري 2022، وهم الآن في حالة ترقب لظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2022 في جميع المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري سوف نستعرض معكم كافة التفاصيل الخاصة بالإعلان عن النتائج وخطوات الاستعلام عنها بسهولة ومن المنزل.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2022

أعلنت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم في العراق أن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2022 من المتوقع أن تُعلن في الفترة ما بين يوم 20 من شهر أغسطس الجاري إلى يوم 25 من الشهر نفسه، كما أكدت مصادر من الوزارة أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة حيث انتهى المصححون في كنترولات التصحيح من أعمال التصحيح لـ 6 مواد حتى الآن وجاري العمل على الإنتهاء من الباقي، وعقب الإنتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها تظهر النتيجة فوراً، وهناك نتائج أولية أعلنت عنها الوزارة تفيد بأن نسبة النجاح مرتفعة ومطمئنة وأكدت الوزارة على أن أعمال التصحيح تسير بشكل جيد جداً وبمنتهى الدقة والشفافية وذلك لضمان حصول الطلاب على درجاتهم وحقوقهم.

رابط الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2022

عقب ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2022 يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج بعد اعتمادها رسمياً، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق بإتباع الخطوات التالية:-