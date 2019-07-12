متابعة نتائج السادس الإعدادي 2019 بالعراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية السومرية نيوز موقع النجاح

نقدم إليكم رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2019 الدور الأول بالعراق جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز وموقع النجاح شوكت موقع ناجح وقناة التلغرام والازدهار وجميع المواقع الإلكترونية الأخرى، مثلما حدث في نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول التي تم ذكرها خلال روابط المقال وبالإضافة لمتابعة مستمرة لآخر أخبار موعد ظهور نتيجة السادس الإعدادي 2019 بالعراق ومن تحديد موعد رفع نتائج السادس الإعدادي 2019 الدور الأول والتي من المحتمل إعلان نتائج العراق 2019 تباعا حسب ظهور أي المحافظات التي تنتهى من عمليات التصحيح.

انتهى جميع الطلاب والطالبات من أداء جميع امتحانات نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2019 الدور الأول خلال الفترة الماضية، وظهرت نتيجة الثالث متوسط 2019 العراق الدور الأول عموم المحافظات عبر المواقع الإلكترونية ” موقع وزارة التربية العراقية – موقع ناجح – موقع السومرية نيوز – موقع النجاح – قناة التلغرام ” فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، ونأتي خلال الأيام القادمة لإعلان نتائج السادس إعدادي 2019 علمي وأدبي الدور الأول وذلك بعدما انتهوا الطلاب من أداء الامتحانات يوم 7 يوليو.

يذكر أن جدول امتحانات الثالث متوسط العراق 2019 الدور الأول والتعليم المسرع للدراسات العربية والكردية والتركمانية بدأت يوم الخميس الموافق 27 مايو حتى يوم 1يوليو وشملت المواد الممتحنة ” التربية الإسلامية أو التربية المسيحية – اللغة العربية – اللغة الإنكليزية -الرياضيات – العلوم – الاجتماعيات بالإضافة إلى اللغة التركمانية ” للتعليم التركماني”.

نتائج السادس الإعدادي 2019 العراق

تزامنا مع انتهاء فترة الامتحانات وترقب جميع الطلاب موعد ظهور نتيجة السادس الإعدادي بالعراق 2019 على أحر من الجمر، لذا نوضح أنه انطلقت جميع عمليات التصحيح والرصد والتدقيق والمراجعة لأوراق امتحانات الطلاب وسط تشديد كبيرة من قبل مسئولي وزارة التربية العراقية، سوف يقدم موقع نجوم مصرية العديد من الروابط التي تسهل على طلابنا عملية الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها أو الملفات التي تحمل نتائج الدور الأول للمرحلة التعليمية للدراسات الإعدادية العام الدراسي 2018-2019.

ويجدر الإشارة أن هناك بعض المواقع الغير رسمية وتقم بنشر نتيجة السادس الإعدادي العراق 2019 الدور الأول باستثناء موقع الوزارة فور ظهورها وعلى رأسهم المواقع المتواجدة الأسفل والتي سيتم تفعليها في حالة إتمام النتائج من قبل السيد محمد إقبال الصيدلي وفورا سيتم تفعيل تلك الروابط لتمكين الطلاب من التعرف على نتائجهم.

موقع وزارة التربية العراقية.

موقع ناجح.

موقع النجاح.

قناة التلغرام.

شبكة أخبار الناصرية.

روابط نتيجة السادس الإعدادي 2019 بالعراق

ونشير من خلال مقالنا أن سيتم إعلان نتائج السادس الإعدادي 2019 بالعراق الدور الأول لجميع الدراسات ” العربية والكردية والتركمانية ” والتعليم المسرع في آن واحد ولكن محافظة تلو الأخرى بالتتابع :

الكرخ الثانية.

الرصافة.

البصرة .

كركوك.

كربلاء.

واسط.

النجف.

الأنبار.

السلمانية.

الموصل.

ديالى .

القادسية.

صلاح الدين.

ذي قار.

بغداد.

الكرخ الأولي.

بابل.

الكرخ الثالثة.

المثني.

اربيل

الكوت.

الديوانية.

الناصرية

وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات 2018

تنجز وزارة التربية العراقية امتحانات السادس الإعدادي 2018 لجميع المحافظات بالعراق وتكون هناك احتمالية ظهورها خلال الأيام القادمة عبر موقع الوزارة تصريحات محمد إقبال بموعد إتمام نتيجة السادس الإعدادي 2018 ويمكنك تسجيل رقمك ومحافظتك والاسم بتعليق لتكن أول الحاصلين على النتيجة.

قد نضع بعض الاحتمالات لظهور نتيجة السادس الإعدادي 2018 لجميع محافظات العراق عقب التصريح عن انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة يوم 27 يونية على أن يتم إتمام نتيجة الدراسات الإعدادية 2018 للسادس الدور الأول لجميع محافظات العراق ومن بينهم ” ميسان والناصرية والنجف الأشراف والديوانية والبصرة والرصافة 1و2و3 والكوت.

لم تنشر الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية أي بيانات تحميل صدور نتائج السادس الإعدادي 2018 الدور الأول بالعراق ولكننا نوجه طلابنا للاطمئنان لحين رفع جميع النتائج.

أما بقية محافظات العراق سوف تتعرف على نتيجة السادس الإعدادي 2018 العراق الدور الأول سوف تتوالي ظهور في الأيام التالية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني الخاص بكل طالب.

– رابط النتائج لمديريات( الرصافة١ ، الرصافة٢ ، الرصافة٣، البصرة، ديالى، النجف الاشرف، الناصرية، ميسان، الكوت، القادسية ) : https://drive.google.com/folderview?id=1ej2oTwc8LQmOh-6dttapn18u87HsJron

نتائج الدور الأول بالعراق 2019

تعد ساعات قليلة استقبالا لمعرفة علامات نتيجة الثالث متوسط 2019 بالعراق الدور الأول لجميع المحافظات التي سيتم نشرها خلال الساعات القادمة، وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم العراقية قد وفت بوعدها في إتمام نتائج الدراسات المتوسطة التركمانية والكردية والعربية في الوقت المحدد وساعات وعقبها سوف نتعرف على أسماء الأوائل ونسب النجاح لهذا العام.

تم تجهيز كشوف نتائج الصف الثالث متوسط 2019 النهائية لتكن قيد الاعتماد من السيد إقبال الصيدلي خلال ساعات الصباح ونشر جميع النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية وجميع المدارس بمختلف بقاع العراق، وخلال الساعات القادمة سوف نتعرف على بقية محافظات العراق في معرفة نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول.

نتائج ” الثالث متوسط ” الدراسة المتوسطة 2019

لم تنشر وزارة التربية العراقية مواعيد جديدة لرفع نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط 2019 لبقية محافظات العراق التي لم يتم ذكرها عبر التقرير أعلاه ولكن يمكن لطلابنا تسجيل البيانات للحصول على النتيجة فور ظهورها، وسوف يتم تفعيل الرابط الخاص بتحميل نتائج الثالث متوسط 2019 التي لم تظهر بعد خلال الساعات القادمة.

قد تستمر عمليات تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث 2019 حتى الآن لبقية المحافظات التي لن تتعرف على الدرجات في جميع المواد الممتحنة ، ولكن من المحتمل رفعها خلال ساعات يوم الخميس الموافق 11 يوليو، حتى ساعات اليوم لم تصدر وزارة التربية العراقية أي نتائج الثالث متوسط 2019 و ذلك لعدم انتهاء عمليات التصحيح وفقا لكل محافظة على حد، ظهرت نتائج الثالث متوسط 2019 لجميع محافظات العراق ولم يتبقى سوى محافظة المثني وبعض المحافظات الأخرى.

أخر أخبار نتائج السادس الإعدادي 2019

سيتم رفع لاحقا نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2019 برقم الامتحانية خلال الأيام القادمة فلا داعي لقلق الطلاب ، وسوف متربص لموقع وزارة التربية العراقية لتكن قيد اعتماد النتيجة وذلك قبل بداية العام الدراسي المحدد له موعد يوم 30 سبتمبر القادم بالإضافة إلى نتائج الدور الثاني بالعراق.

نأسف لطلابنا الأعزاء أنه لم يطرأ أي تغيير على موعد ظهور نتيجة السادس الإعدادي بالعراق 2019 الدور الأول .

قليلا وسيتم معرفة نتائج السادس الإعدادي 2019 الدور الأول العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز وموقع النجاح وموقع ناجح.

الآن تم اعتماد نتائج السادس الإعدادي 2019 العراق تم صدورها عبر مواقع التي تم ذكرها سابقا.

بعدما تمكن الطلاب المتفوقين من التعرف على نتيجة السادس الاعدادي 2019 الدور الأول هناك من يرغب في البحث عن جدول امتحانات الدور الثاني.

نتائج الدور الأول السادس الاعدادي 2019 العلمي الاحيائي التطبيقي والأدبي.