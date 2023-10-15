نتائج السادس الإعدادي 2023 دور ثاني موقع نتائجنا الأدبي – الأحيائي – التطبيقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اليوم 15 أكتوبر 2023 عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني، بعد أن تقدم للإمتحانات نحو 950 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات العراق، تحظى نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني بأهمية كبيرة في العراق، حيث تمثل هذه النتائج نقطة تحول في حياة الطلاب، وتؤثر بشكل كبير على مستقبلهم التعليمي والمهني، وكانت النتائج متباينة بين الطلاب، حيث حصل بعض الطلاب على درجات عالية مكنتهم من الإلتحاق بأفضل الجامعات والبرامج الأكاديمية، في حين حصل بعض الطلاب على درجات أقل مما كانوا يتوقعون، مما قد يشكل تحديًا أمامهم في تحقيق أهدافهم المستقبلية، نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني لحظة مصيرية في حياة الطلاب العراقيين، نقدم لكم من خلال هذا المقال نتائج السادس إعدادي الدور الثاني لكل من (الأدبي – الأحيائي – التطبيقي) عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الثاني - الأدبي - الأحيائي - التطبيقي

إعلان نتائج السادس الإعدادي العراق

بعد إنتهاء الطلاب من إجراء إمتحانات الدور الثاني لصف السادس الإعدادي في مختلف محافظات العراق وتحت إشراف مديريات التربية، شهدنا زيادة ملحوظة في عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي للدور الثاني في عام 2023، وقد عاش الطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والقلق في إنتظار الإعلان عن نتائج الدور الثاني للصف السادس العلمي والأدبي خلال الساعات الماضية، سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج السادس الإعدادي للدور الثاني في عام 2023.

نتائج السادس العلمي الأحيائي والتطبيقي 2023 دور ثاني

أعلنت وزارة التربية العراقية رسميًا عن إتاحة نتائج إمتحانات السادس الإعدادي الدور الثاني، ويمكن الآن للطلاب الإستعلام عنها في جميع مديريات التربية بعد نشرها بشكل رسمي، تم الإعلان عن موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني بشكل رسمي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية على الفيسبوك أن اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري هو موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي، وقدمت الوزارة رابطًا لتحميل نتائج الإمتحانات من خلال Google Drive، نقدم لكم من خلال هذا الجدول روابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني في جميع محافظات العراق.

نتائج السادس الإعدادي العلمي الدور الثاني الأحيائي – التطبيقي:

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

نتائج السادس الأدبي 2023 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني للقسم الأدبي في عام 2023، وقد تم الإعلان عنها في الساعات القليلة الماضية، والتي تحدد موعد ظهورها اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، تمت عمليات تصحيح إمتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الثاني بنجاح، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح في هذا العام مرتفعة بالمقارنة مع العام الماضي، يجدر بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت سابقًا عدم وجود دور ثالث للإمتحانات، حيث سيكون هناك دور ثاني فقط.

نتائج السادس الإعدادي الأدبي 2023 الدور الثاني

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل