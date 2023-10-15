نتائج السادس الإعدادي 2023 دور ثاني موقع نتائجنا الأدبي – الأحيائي – التطبيقي
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اليوم 15 أكتوبر 2023 عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني، بعد أن تقدم للإمتحانات نحو 950 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات العراق، تحظى نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني بأهمية كبيرة في العراق، حيث تمثل هذه النتائج نقطة تحول في حياة الطلاب، وتؤثر بشكل كبير على مستقبلهم التعليمي والمهني، وكانت النتائج متباينة بين الطلاب، حيث حصل بعض الطلاب على درجات عالية مكنتهم من الإلتحاق بأفضل الجامعات والبرامج الأكاديمية، في حين حصل بعض الطلاب على درجات أقل مما كانوا يتوقعون، مما قد يشكل تحديًا أمامهم في تحقيق أهدافهم المستقبلية، نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني لحظة مصيرية في حياة الطلاب العراقيين، نقدم لكم من خلال هذا المقال نتائج السادس إعدادي الدور الثاني لكل من (الأدبي – الأحيائي – التطبيقي) عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
إعلان نتائج السادس الإعدادي العراق
بعد إنتهاء الطلاب من إجراء إمتحانات الدور الثاني لصف السادس الإعدادي في مختلف محافظات العراق وتحت إشراف مديريات التربية، شهدنا زيادة ملحوظة في عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي للدور الثاني في عام 2023، وقد عاش الطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والقلق في إنتظار الإعلان عن نتائج الدور الثاني للصف السادس العلمي والأدبي خلال الساعات الماضية، سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج السادس الإعدادي للدور الثاني في عام 2023.
نتائج السادس العلمي الأحيائي والتطبيقي 2023 دور ثاني
أعلنت وزارة التربية العراقية رسميًا عن إتاحة نتائج إمتحانات السادس الإعدادي الدور الثاني، ويمكن الآن للطلاب الإستعلام عنها في جميع مديريات التربية بعد نشرها بشكل رسمي، تم الإعلان عن موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني بشكل رسمي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية على الفيسبوك أن اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري هو موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي، وقدمت الوزارة رابطًا لتحميل نتائج الإمتحانات من خلال Google Drive، نقدم لكم من خلال هذا الجدول روابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني في جميع محافظات العراق.
- نتائج السادس الإعدادي العلمي الدور الثاني الأحيائي – التطبيقي:
|
المحافظة
|
الحالة
|
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
نتائج السادس الأدبي 2023 الدور الثاني
أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني للقسم الأدبي في عام 2023، وقد تم الإعلان عنها في الساعات القليلة الماضية، والتي تحدد موعد ظهورها اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، تمت عمليات تصحيح إمتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الثاني بنجاح، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح في هذا العام مرتفعة بالمقارنة مع العام الماضي، يجدر بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت سابقًا عدم وجود دور ثالث للإمتحانات، حيث سيكون هناك دور ثاني فقط.
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نتائج السادس الإعدادي الأدبي 2023 الدور الثاني
|
المحافظة
|
الحالة
|
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
طريقة إستخراج نتائج السادس الإعدادي 2023
بإمكان جميع الطلاب الإستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني لجميع الأقسام (الأدبي – الأحيائي – التطبيقي) لعام 2023، عبر زيارة موقع نتائجنا وإدخال الرقم الإمتحاني الخاص بالطالب، للإستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني في العراق، يمكن للطلاب إتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني بإستخدام رقم الإمتحان وكلمة المرور.
- إختيار خيار “نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني” من القائمة.
- إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الجلوس والشعبة.
- الضغط على زر “إستعلام”.
بعد ظهور النتائج، يمكن للطلاب طباعتها أو حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.