“بوابة التعليم الفنى” نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم جميع الأقسام

بعد الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية 2019 بدأت عمليات البحث عن نتائج الطلاب، وكانت الامتحانات قد انتهت في بداية شهر يونيو الجاري، وعلى الفور بدأ العمل في تصحيح أوراق الإجابات، وتم توزيع اللجان المختصة في التصحيح والمراجعة النهائية للأوراق، حيث لم يصل للوزارة أي شكاوى من صعوبة الامتحانات أو وجود حالات غش أو تجاوزات حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور اعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 بجميع محافظات الجمهورية، في كافة الأقسام “تجارة – زراعي – صناعي – سياحة وفنادق” والتى من المنتظر ظهور نتائج الامتحانات خلال الايام القليلة القادمة.

كما أكدت مصادر طليعة أن نتائج الدبلومات الفنية 2019 سيتم الاعلان عنها نهاية شهر يونيو 2019 كما يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوى الفنى الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الفني برقم الجلوس، وفى متابعة مستمرة لاهم اخبار نتائج الدبلومات الفنية يمكنكم متابعة نتائج الامتحانات عبر موقعنا وسنوافيكم بكل جديد لحظة بلحظة فور الاعلان عن النتائج رسميا.

نتائج الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

كما أكد نائب وزير التربية والتعليم الفني السيد الجيوشي أن عدد الطلاب اللذين أدوا امتحانات أخر العام 700 ألف طالب وطالبة في الدبلومات الفنية شاملة ”دبلوم الصنايع دبلوم الزراعة دبلوم التجارة الثانوي الفندقي”، بجميع المحافظات، وحث على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في وقتها المناسب، كي لا يظلم أي طالب ، كما أكد أن عمليات تصحيح الأوراق قد شارفت على الانتهاء ورصد النتائج للطلاب، وأن موعد ظهور نتائج الشهادات الفنية قريباً خلال هذه الفترة.، بعد انتهاء رصد الدرجات واعتمادها.

موعد إعلان نتيجة دبلوم تجارة 2019 علي الأنترنت

وفى تصريح رسمي تعلن وزارة التربية والتعليم الفني، أن يتم نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم سيكون في نهاية هذا الشهر، وذلك عقب اعتماد وزير التربية والتعليم لها.سوف يتم ظهور النتيجة على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، فور ظهورها على رابط بوابة التعليم الفني من هنا.

بعد الدخول على الموقع قم بإدخال رقم جلوسك ، ثم قم باختيار القسم المخصص لك تجاريا كنت أو صناعي أو زراعي أو فندقي، بعدها قم بالضغط على إظهار النتيجة وسوف يتم ظهور نتيجتك على الفور ، مع بيان بدرجاتك.

يمكنك الحصول على النتيجة في تعليق بالأسفل وذلك بكتابة رقم جلوسك ومجال الدراسة (الشعبة).

مع تمنياتى لجميع الطلاب بالنجاح.

← إقرأ أيضاً: