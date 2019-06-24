ينتظر جميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية، وكذلك أولياء الأمور الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019، فيقوم العديد من طلاب الشعب الدراسية المختلفة مثل التجاري، أو الصناعي، والزراعي وغيرها من الشعب الأخرى، والتي تتبع التعليم الفني بالبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لامتحانات الدور الأول، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق رقم الجلوس ويتم الحصول على النتيجة من خلال الرابط الخاص بالبوابة المصرية للتعليم الفني داخل الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم القسم الفني.

نتائج الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

ومن الجدير بالذكر أن أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات طلبة وطالبات مختلف الشعب الدراسية للتعليم الفني، كانت قد بدأت بالفعل بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، فقد أدى الطلاب امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018/2019.

ويذكر أنه لم تقم وزارة التربية والتعليم حتى الآن بتحديد موعد رسمي من أجل الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 الدور الأول، حيث يقوم الآن المختصون من قبل وزارة التربية والتعليم الفني بمتابعة أعمال تصحيح كراسات الإجابات وذلك لجميع الشعب الفنية المختلفة مثل الشعبة الزراعية، والصناعية، والتجارية وما إلى ذلك، كما تتم الآن أعمال رصد الدرجات الخاصة بالطلاب، ويأتي ذلك من أجل التمهيد للإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2019، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك عقب انتهاء امتحانات التعليم الثانوي العام.

الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول عام 2019، على مستوى جميع المحافظات المصرية، بعد أن ينتهى طلاب وطالبات الثانوية العامة من أداء امتحانات الدور الأول، والتي كانت قد بدأت يوم الأحد الموافق 3 يونيو لعام 2018 على أن تنتهى امتحانات التعليم الثانوي العام يوم الأحد الموافق الأول من شهر يوليو لعام 2018م.

وتعمل الآن كنترولات الدبلومات الفنية على الانتهاء في أسرع وقت من أعمال التصحيح لجميع الشعب الدراسية لكل من نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن السيد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، يقوم بالعمل على متابعة كافة أعمال الكنترولات واللجان الخاصة بأعمال التصحيح في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك من أجل التأكد من مدى انضباط ودقة العمل في أعمال الكنترولات، وذلك من أجل الحرص على تجنب جميع الأخطاء التي قد حدثت خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى العمل على التأكد من سلامة سير العملية الامتحانية.

الحصول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كما قد صرح السيد الدكتور نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السيد الأستاذ “أحمد جيوشي”، بأنه قد اقترب ميعاد الإعلان عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2018م، فقد أوضح أنه قد انتهى الآن التصحيح من كل المواد الثقافية الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، ومن المنتظر أن يتم البدء في عمليات التصحيح الخاصة بالمواد التخصصية.

خطوات الحصول على النتيجة :

قم بالدخول إلى البوابة المصرية للتعليم الفني من أجل الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية. رابط البوابة التعليم الفني

قم بالضغط على نتائج الامتحانات.

بمجرد ظهور نتائج الدبلومات سيتم رفع النتائج على الموقع الرسمي، وكذلك سيتم تفعيل الرابط الخاص بنتائج الدبلومات الفنية.

للحصول على النتيجة عليك بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

قم بكتابة الشعبة الدراسية التي تنتمى إليها.

قم بالضغط على ظهور النتيجة.

سيظهر بيان شامل بالدرجات يحتوى على درجات كل مادة منفصلة على حدى، بالإضافة إلى المجموع الكلي للدرجات.

أما عن الصورة السابقة فهي صورة توضيحية بشأن الاستعلام عن نتائج شهادة الدبلومات الفنية فقط قم باتباع التعليمات المرفقة داخل الصورة بشكل صحيح وسوف تتمكن من الحصول على النتيجة عبر الموقع الرسمي المحدد من وزارة التعليم لطلبة وطالبات الثانوية الفنية، بالتوفيق للجميع.

وتعد المرحلة الثانوية الصناعية من المراحل التعليمية المختلفة الهامة في حياة الطالب في مصر، فضلا على أنها ليست تقل أي أهمية عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، فيتمكن من خلالها الطالب الانتقال إلى المرحلة الجامعية بكل سهولة، وذلك من خلال الشهادة الثانوية الصناعية، ويمكن الالتحاق بعدة كليات من ضمنها الهندسة والتجارة والكثير من المعاهد الأخرى.

وصرحت مصادر موثوقة من داخل وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي لإطلاق النتيجة بشكل رسمي نتيجة الدبلومات الفنية، على أن يتم اعتمادها كليًا على الموقع الرسمي المصرح به من وزارة التعليم، مؤكدًا على أن النتيجة سوف تظهر نهاية الأسبوع الجاري، أي قبل نهاية شهر يونيو الجاري، على المواقع بوابة نتائج التعليم الفني لنتائج الدبلومات الفنية.

وأكدت المصادر من خلال حوار صحفي لجريدة اليوم السابع أن ما يتم في الوقت الحالي هو المراجعات النهائية الأخيرة، ويتم مراجعة 100 ورقة بشكل يومي بكل دقة وشفافية من أجل إعطاء كل طالب حقة في الدرجات وعدم وجود أي مشكلات بخصوص التصحيح.

نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019

كما تحدثنا أن امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2019 قد انتهت امتحاناته منذ فترة ليست بكبيرة حيث أنه هناك اكثر من 750 ألف طالب ملتحق في التعليم الفني، كما أنه تم امتحان ال750 ألف طالب دون أي مشاكل تذكر كما أن الامتحانات قد مرت بسلام ولا يوجد أي شكاوى من الطلاب على الامتحانات ذلك لم يكون هناك نسبة كبيرة راسبة وهذا سهل على المصححين والإداريين عملية الفرز، حيث أن المرحلة الأخيرة من الدبلومات الفنية سواء كانت ثلاث سنوات أو خمس سنوات قد انتهت والنتيجة سوف تظهر قريبا إن شاء الله وسوف نتابع معكم من خلال الموقع الخطوات الخاصة للحصول على النتيجة فور ظهورها.

وما زال الجميع مترقب ظهور نتائج الصف الثالث الثانوي التعليم الفني، في جميع الأقسام الخمسة نتيجة دبلوم صنايع نتيجة دبلوم تجارة، زراعة، وتمريض وفندقي، وقد قال صباح اليوم النائب لوزير التربية والتعليم الدكتور “محمد مجاهد” أن النتيجة سوف تكون جاهزة علي الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الفني في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري خلال اليومين 29 و30 من شهر يونيو الحالي، وسوف تكون متاحة لجميع الطلاب علي الإنترنت من خلال رقم الجلوس والاسم وتحديد الشعبة أو القسم التابع له الطالب.

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