نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن من موقع وزارة التربية والتعليم اليمن moe.gov.ye وموعد إعلان النتيجة

يواصل طلاب الثانوية العامة اليمن بالبحث عن نتيجة نتائج الثانوية العامة اليمن التي ما زال حتى الآن لم تعلن الوزارة عن الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، فقد أنهي طلاب القسم الأدبي الامتحانات يوم 2 يوليو 2022 و القسم العلمي يوم 5 يوليو الماضي، فقد عدي أكثر من شهر عن موعد الانتهاء من الامتحانات وحتى الآن لم تعلن النتيجة، وصرحت الوزارة أن أعمال التصحيح بدأت فور الانتهاء من الاختبارات وبالفعل تم البدء في عملية التصحيح ومنذ عدة أيام أعلنت الوزارة عن انتهاء جميع أعمال التصحيح في جميع اللجان الإلكترونية، وأكدت الوزارة عن أن عملية التصحيح تمت في أعلى درجة الشفافية والدقة لكي يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

لقد أدى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة من القسمين العلمي والأدبي، وكانت الامتحانات في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر إصابة الطلاب بفيروس كورونا، ومنذ أن تم الانتهاء من الامتحانات وجميع الطلاب والطالبات يتساءلون عن سبب تأخر إعلان النتيجة التي كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها بعد نتائج الصف التاسع اليمن، كما صرحت الوزارة أن عملية التصحيح ورصد الدرجات تم الانتهاء منها بالفعل والنتيجة الآن في مرحلة الرفع عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية و التعليم اليمن، وأكدت الوزارة أن فور الانتهاء من الرفع سيتم اعتماد النتيجة والإعلان عنها، وبعد إعلان النتيجة سيتم إرسال النتيجة إلى المدارس.

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء أمور إعلان نتيجة الثانوية العامة اليمنية التي من المفترض أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وأوضحت الوزارة طريقة استخراج النتيجة وهي ستكون إلكترونية عبر الصفحات الرسمية لوزارة التربية التعليم، ويمكن للطلاب استخراج النتيجة بعد اعتمادها بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم قم بالضغط على أيقونة نتائج الثانوية العامة.

قم بتحديد القسم (العلمي، الأدبي).

ثم قم بكتابة اسم الطالب الرباعي.

إدخال رقم الجلوس.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليمن

لم تحدد وزارة التربية والتعليم اليمنية بشكل رسمي عن الموعد النهائي للإعلان عن النتيجة، ولكن قد صرحت منذ عدة أيام عن انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات، ولذلك من المتوقع الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية هذا الأسبوع.