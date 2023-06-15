نتائج الثانوية العامة قطر 2023 عبر وزارة التربية والتعليم القطرية

في خبر سار لجميع الطلاب والطالبات في قطر، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي عن موعد إصدار نتيجة الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي، وقد ارتفعت معدلات النجاح في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع معنويات الطلاب والطالبات وزيادة تفاؤلهم.

وبحسب التفاصيل المعلنة، سيتمكن الطلاب والطالبات في الصف الثاني عشر من مختلف المسارات، بما في ذلك الآداب والموازي والتكنولوجيا والعلمي، من معرفة النتيجة النهائية بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم.

طريقة استعلام النتائج برقم المقعد: