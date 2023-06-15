نتائج الثانوية العامة قطر 2023 عبر وزارة التربية والتعليم القطرية
في خبر سار لجميع الطلاب والطالبات في قطر، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي عن موعد إصدار نتيجة الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي، وقد ارتفعت معدلات النجاح في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع معنويات الطلاب والطالبات وزيادة تفاؤلهم.
وبحسب التفاصيل المعلنة، سيتمكن الطلاب والطالبات في الصف الثاني عشر من مختلف المسارات، بما في ذلك الآداب والموازي والتكنولوجيا والعلمي، من معرفة النتيجة النهائية بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم.
طريقة استعلام النتائج برقم المقعد:
تهدف وزارة التربية والتعليم في قطر إلى تيسير عملية الاطلاع على نتائج الثانوية العامة لعام 2023 للطلاب، ولذا قدمت خدمة استعلام عن النتائج عبر الإنترنت، وبذلك يمكن للطلاب الحصول على النتائج بسهولة ويسر دون الحاجة إلى زيارة المدرسة.، فيما يلي الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها للاستعلام عن النتائج:
- في الخطوة الأولى قم بزيارة بوابة خدمات الجمهور.
- اختر القسم المخصص للمرحلة الثانوية: بعد الوصول إلى الصفحة الرئيسية لبوابة معارف، قم بالبحث عن القسم المخصص للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة وانقر عليه.
- أدخل المعلومات المطلوبة: ستحتاج إلى إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة في الحقول المحددة، يجب عليك التأكد من إدخال المعلومات بدقة وصحة.
- قم بإدخال رقم المقعد الخاص بك: بعد إدخال المعلومات الشخصية، سيُطلب منك إدخال رقم المقعد الخاص بك كطالب، تأكد من إدخال الرقم بدقة وصحة لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة.
- انتظر ظهور النتيجة: بمجرد الانتهاء من إدخال المعلومات المطلوبة ورقم المقعد، انقر على زر عرض النتيجة.
رابط إصدار شهادة الثانوية العامة:
للراغبين في الحصول على نتائج الثانوية العامة في قطر وإصدار الشهادات الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2022-2023، يمكنهم الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم. يرجى اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج:
- يجب على الطالب وولي أمره الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في قطر.
- بعد ذلك، يتعين على الطالب اختيار أيقونة “نتائج الثانوية العامة”.
- ستظهر واجهة تحتوي على مربع يتطلب إدخال رقم البطاقة الشخصية فيه.
- يجب على الطالب إدخال رقم الجلوس أو تاريخ ميلاده.
- في النهاية يتعين الضغط على زر البحث، وسيتم عرض نتيجة الطالب مع جميع التفاصيل المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية طباعتها.