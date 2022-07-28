أخبار التعليم

نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022

حمزة محمد قحمان

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان رسمي لها  عن موعد نتائج الثانوية العامة “التوجيهي ” وأكدت الوزارة بأنها أنهت كافة الاستعدادت لإعلان النتائج متمنية النجاح والتفوق والتميز لجميع الطلبة،  سيتم الإعلان عن النتائج في يوم السبت الموافق 2022/7/30 الساعة التاسعة صباحاً.

رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

إجراء عاجل من وزير التعليم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 

بمجرد صدور النتائج، على الطلاب الدخول على  موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مباشرة للاستعلام عن النتيجة.

كيفية الاستعلام على النتيجة

عند الإعلان رسميًا على صدور النتائج، فإنه يمكن للطلاب الاستعلام عليها في خطوات بسيطة والتي تتمثل في الآتي:

  • الدخول على موقع نتائج الثانوية العامة
  • إضافة رقم الجلوس الخاص بك والمكون من 6 أو 8 خانات .
  • بعدها اضغط على “بحث” وسوف يتم إظهارها على الفور.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة

قال مدير القياس والتقويم والامتحانات أ.محمد عواد  : “أن نسب معدلات النجاح في الثانوية العامة لعام 2022، إيجابية وتنسجم مع نتائج الأعوام السابقة والنتائج في مرحلة المعالجة والتدقيق النهائي وستكون واضحة عند إعلان نتائج الثانوية العامة باليوم المُعلن عنه .

موعد استلام الشهادات

أعلنت الوزارة أنه سيتم توزيع الشهادات ابتداءً من يوم الأحد تاريخ 2022/7/31.

حمزة محمد قحمان

الكاتب : حمزة محمد قحمان عضو نشط وكاتب في موقع نجوم مصرية لديه خبرة أكثر من 4 سنوات في هذا المجال مهتم بالكتابة في المواضيع العامة والمتنوعة . - وهو فلسطيني الجنسية ، درس الطب البشري في جمهورية مصر العربية
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