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نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 [علمي – أدبي] برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية res-ye.net

أحمد نادر

تعتبر نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 هي الأهم والأكثر انتظاراً في كافة المحافظات اليمنية في الوقت الحالي حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 لجميع الأقسام [علمي – أدبي]، فكان طلاب الشهادة الثانوية قد انتهوا من أداء الاختبارات الخاصة بهم منذ أيام كثيرة وهم الآن في حالة ترقب وانتظار لظهور النتائج وذلك للاطمئنان على نتائجهم في جميع المواد الدراسية، وسنرفق لكم في هذا المقال الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب وموعد إعلان النتائج.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

موعد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

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صدرت الان.. نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 للقسمين العلمي والأدبي حيث حددت الوزارة اليوم الاثنين الموافق السادس والعشرين 26 من شهر يونيو 2023 لظهور النتائج في جميع المحافظات اليمنية المختلفة، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستكون متاحة أمام الطلاب في الساعات القليلة القادمة على موقع الوزارة الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية ليتمكنوا من الحصول عليها بكل سهولة دون أن يذهبوا للمدارس فقط من خلال الإنترنت من المنزل، وأكدت الوزارة أن النتائج ستعلن في جميع المحافظات التالية:-

  • صنعاء.
  • تعز.
  • المهرة.
  • عدن.
  • حضرموت.
  • مأرب.
  • الحديدة.
  • الجوف.
  • أبين.
  • الضالع.
  • لحج.
  • سقطرى.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

فور إعلان وزارة التربية والتعليم اليمن عن ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 رسمياً سيتمكن الطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات القادمة:-

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

  • اختيار الاستعلام عن نتائج الثانوية.
  • التوجه إلى القسم الخاص بالطالب (علمي أو أدبي).
  • اختيار العام الدراسي 2022-2023.
  • تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.
  • التسجيل في علامة أنا لست روبوت.
  • النقر على بحث وانتظر حتى تظهر نتائج الطالب أمامك على الشاشة.
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أحمد نادر
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12 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    134

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  2. وىعةم يقول

    لنةالى

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  3. محمد صالح محسن عبدالله الخلاقي يقول

    الحمد لله على كل حال
    ونتمنى من الله التوفيق والنجاح الدائم ومستقبل زاهر لكل طالب وطالبه مجتهدين

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  4. احمد يقول

    لايك

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  5. ولد لحسن أفيطر يقول

    تعليقك

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  6. Hawatarawere يقول

    53

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  7. فاطمة فاضل جدو يقول

    2023نتائج كنكور في موريتانيا

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  8. امكلثوم بنت محفوظ يقول

    didimiro46@gmail.com

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  9. بابي والد صمب يقول

    بابي والد صمب

    الرد
  10. غير معروف يقول

    نتائج كنكور

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  11. شيخنا/ سيدي محمد يقول

    جميل

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    1. غير معروف يقول

      127

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