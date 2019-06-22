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نتائج الثانوية العامة الأردن eduwave التوجيهي بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وعمان جو

كتب ياسينفي آخر تحديث
نتائج الثانوية العامة الأردن eduwave التوجيهي بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وعمان جو
نتيجة التوجيهي الأردني

كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نتائج التوجيهي 2019 “الثانوية العامة” بانها سوف تعلن رسميا خلال ساعات قليلة على الموقع الإلكتروني، وذلك بسبب وجود بعض الأعطال بالموقع بسبب كثرة الضغط على السيرفر الخاص بتحميل نتائج توجيهي الأردن 2019، حيث صرحت بعض الجهات بداخل الوزارة بانه لا داعي من حالة القلق والتوتر وان الموقع سوف يعود لعمله من جديد في اقل من ساعات قليلة .

جميع طلاب الثانوية العامة يمكنكم الاستعلام عن نتائج الإكمال التوجيهي 2019 بالأردن من خلال الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الرسمي على شبكة الأنترنت، أو من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بك بالتعليقات وسوف نقوم بإحضار النتيجة لكم مرفقة معاها درجات المجموع الكلي في كل مادة.

نتائج الثانوية العامة الأردن eduwave التوجيهي

حالة من القلق يعيشها الطلاب في عموم المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بسبب البطء الشديد للموقع الإلكتروني، حيث نشرت الصفحة الرسمية للوزارة منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، بانه لا داعي للتوتر والخوف بسبب عدم دخول بعض الطلاب الموقع وذلك بسبب كثرة الولوج على البوابة الإلكترونية للاستعلام عن النتيجة.

يوفر موقع نجوم مصرية استخراج نتيجة امتحانات التوجيهي بالمملكة الأردنية الهاشمية من خلال الخدمة المجانية التي أوضحنها لكم سابقا وفور اعتماد النتيجة، وسوف نهتم بجميع طلباتكم لإحضار النتيجة لكم، ولكن يرجي من جميع الطلاب كتابة الشعبة التعليمية التي ينتمي أليها سواء كانت الأدبية أو العلمية من اجل يسير علينا البحث عن نتائج التوجيهي الأردنية .

وزارة التربية والتعليم الأردنية

كانت الوزارة قد انتهت من أجراء عملية التصحيح لجميع الطلاب في جميع أنحاء المملكة، حيث استمرت عمليات التصحيح اكثر من أسبوعين متواصلين يقوم فيها العاملون بالوظائف التعليمية بتصحيح ورصد الدرجات من اجل أن تعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية النتيجة في موعدها المحدد بحسب الخطة الزمنية للتعليم.

جدير بالذكر بان الوزير سوف يعلن عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي بالأردن خلال ساعات قليلة، حيث سيعلن عن نسبة النجاح وأوائل المملكة في جميع المدن والمناطق بالمملكة، حيث تتمني أدارة موقع نجوم مصرية لجميع الطلبة والطلبات التوفيق والنجاح بأذن الله تعالي.

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عن الكاتب

ياسين

تعتبر مهنة الكاتب في موقع نجوم مصرية والذي يعتبر الموقع الأول عربيا، من اهم الهويات التي احبها ، فأنني أقوم يوميا باختيار اهم الأحداث الهامة التي احب أن أناقشها وأقوم بإعادة صياغتها، حيث لدي الخبرة في اختيار أفضل المقالات وبجميع المجالات سواء كانت البحثية أو الخبرية ، متابعينا في كل مكان حول العالم يمكنكم الوصول إلي الخبر في اسرع وقت ممكن بداخل هذا السرح الكبير ، نتمنى لكم وقت سعيد معانا .

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