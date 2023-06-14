نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بصيغة pdf عبر موقع نتائجنا

من المقرر أن تعلن وزارة التربية في العراق عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الأول في جميع المحافظات العراقية عبر موقع ملازمنا في الساعات القليلة المقبلة، إذ تشير آخر الأخبار الواردة من الوزارة إلى اكتمال الامتحانات والبدأ في عملية تصحيح الأوراق والتدقيق في الدرجات قبل رفعها رسميا على البوابة الالكترونية لوازرة التربية وموقع نتائجنا المتخصص في نشر نتائج طلاب العراق لجميع المستويات التعليمية، وبدورنا نحن في موقع نجوم مصرية سنبين لكم من خلال هذا المقال الطريقة الصحيحة لاستخراج النتائج بكل سهولة وبشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المدارس.

طريقة استخراج نتائج الدور الاول

أتاحت وزارة التربية العراقية العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها معرفة نتيجة طلاب الصف الثالث متوسط للسنة الدراسية الحالية 2022-2023، حيث يمكن الدخول على رابط موقع نتائجنا وتنزيل درجات الطلاب من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الخطوة الأول: الدخول على رابط موقع نتائجنا.

الخطوة الثانية: يجب أن تحدد نتيجة الثالث متوسط.

الخطوة الثالثة: ثم تحديد المحافظة التي يدرس فيها الطالب .

الخطوة الرابعة: النقر على مربع تنزيل سوف تجده باللون الأخضر مقال محافظتك.

الخطوة الأخيرة: يجب على الطالب او الولي النقر على عرض النتائج وستظهر النتيجة بصيغة pdf مع إمكانية طباعتها.

موقع وزارة التربية العراقية

علاوة على ذلك يمكن لكل الطلاب الذي يتسائلون عن كيف أطلع نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الأول الحصول على نتائجهم من خلال الدخول على رابط موقع وزارة التربية العراقية، ثم كتابة ركز التحقق للدخول للموقع، بعدها يجب ان تختار نتائج سادس ابتدائي 2023 واختر المحافظة التي يدرس فيها الطالب، ثم اكتب رقم المقعد ثم الاسم الكامل الخاص بالطالب، وفي الأخير أنقر على زر عرض النتيجة.

المحافظة الحالة نتيجة صلاح الدين في الانتظار ذي قار في الانتظار نينوى في الانتظار بغداد في الانتظار ديالي في الانتظار المثنى في الانتظار الناصرية في الانتظار الرصافة الاولى في الانتظار الرصافة الثانية في الانتظار الكرخ في الانتظار الكرخ الأولى في الانتظار الانبار في الانتظار ديالي في الانتظار واسط في الانتظار بابل في الانتظار كربلاء في الانتظار النجف في الانتظار البصرة في الانتظار ميسان في الانتظار

علاوة على ذلك يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط الذين اجتازوا امتحانات الدور الاول للعام الدراسي 2022-2023 ترك تعليق أسفل المقال مدرج فيه أي اشكالية قد تصادفكم في الاطلاع على نتيجتكم فور اعلان وزارة التربية عن نتائج السادس في جميع المحافظات.