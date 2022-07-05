موقع نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول “نتائجنا” [ناجح] رابط وزارة التربية والتعليم العراقية

ما هو موقع نتائج الثالث متوسط 2022 للاستعلام عن رابط نتيجة طلاب الصف الثالث الدور الاول من التعليم المتوسط “نتائجنا”والذي اعتمدته وزارة التربية العراقية في محافظة بغداد الرصافة، الكرخ البصرة، ذي قار ديالى كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى القادسية الأنبار، بابل، صلاح الدين ، الكرخ الاولى ، الكرخ الثانية الكرخ الثالثة ، الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة السليمانية ، واسط اربیل ، دهوك ، وهو يعرض نتائج دور اول ثالث متوسط للعام الدراسي الحالي 2021 2022 بشكل الكتروني وبأبسط الخطوات، إما تدريجيا أو دفعة واحدة في جميع المحافظات

موقع نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

في آخر تحديثات لموقع نتائجنا عن نسبة رفع نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول حيث بلغت 93% للتدقيق والإعلان عن النتيجة. حيث انتهت كل عمليات الفرز وتصحيح أوراق الامتحانات ولم يتبقى إلا 7% من التدقيق الكلي والتأكد من الدرجات، ويتم نشر النتائج من خلال موقع نتائجنا أو ناجح أو أحد المواقع المعتمدة من طرف وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq، أي خلال الساعات القليلة القادمة .

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول

يقدم لكم موقعكم نجوم رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول pdf ، للاستعلام واستخراج ملف pdf للنتائج ، وهو في اتباع بعض الخطوات والطريقة السهلة المبسطة كالتالي:.

تأتي أولى الخطواتوهي تسجيل دخول الطالب أو الطالبة إلى موقع نتائجنا. results.mlazemna

قم بقراءة نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول.

بعد ذلك وفي قائمة الأسماء للمحافظات التي ستضهر أمامك، اختر محافظتك

يقابلها خانة لحالة النتائج. تبين إن تم رفعها أو لا وبعدها خانة لعرض النتيجة أو تنزيلها.

بعدها قم بالضغط على كلمة “عرض” أو ’’تنزيل’’ لاستخراج أو الكشف عن درجتك.

أخيرا قم بالبحث عن اسمك ودرجتك في ملف pdf إن أتيحت هذه الخاصية، أو “عرض النتيجة”.

وطريقة اخرى لاستخراج نتائج الثالث المتوسط وهي عبر موقع ناجح لنتائج الامتحانات ٢٠٢٢ .