رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول موقع نتائجنا “وزاري” بغداد وزارة التربية والتعليم العراقية

تتيح وزارة التربية والتعليم العراقية موقع نتائجنا لعرض رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول ، مع امكانية تحميل ملف pdf ، وذلك عند رفع النتائج حيث اكتملت عملية التصحيح لأوراق الامتحانات بنسبة 100%، أما مرحلة التدقيق والإعلان الرسمي للنتيجة وهي بنسبة 90% على ” الموقع الاكتروني ” المخصص لذلك في بغداد وجميع المحافظات الرصافة، محافظة الكرخ، محافظة البصرة، محافظة ذي قار، محافظة ديالى، محافظة نينوى، محافظة القادسية، محافظة الأنبار، محافظة بابل، محافظة صلاح الدين، الكرخ الأولي الكرخ الثانية الكرخ الثالثة، محافظة الرصافة الأولى. الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، محافظة السليمانية، محافظة واسط، محافظة أربيل، محافظة كربلاء، محافظة كركوك. محافظة ميسان، المثنى، محافظة النجف، محافظة دهوك.

تحديث: ارتفعت نسبة التدقيق ورفع نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول إلى 93% أي لا يفصلنا عن إعلانها سوى ساعات قليلة.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول

يبحث عديد طلاب المتوسطة في العراق عن رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول pdf ، بعد الامتهاء من اجراء امتحانات نهائة العام الدراسي الحالي 2021 2022 ، وبعد اتمام التصحيح وقرب الانتهاء من رفع النتائج في الأيام القليلة القادمة والتي من المحتمل أ، ترفع تدريجيا عبر محافظات العراق وليست دفعة واحدة، نظرا للكم الهائل من الطلبة والطالبات الذين اجتازوا امتحان الثالث متوسط الدور الأول، والتي ستنشر نتائجه من خلال رابط نتائجنا.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول pdf

للاستعلام عن رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول results.mlazemna كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية:.