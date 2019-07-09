نتائج الثالث متوسط 2019 بالعراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية ” جوجل درايف ” قريبا

يبحث جميع طلاب دولة العراق الشقيقة عن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول لجميع المحافظات عبر عدد من المواقع ” موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح وموقع النجاح “، وخلال الأيام القادمة سيتم رفع كشوف نتائج الثالث متوسط 2019 في العراق الدور الأول لجميع المحافظات ” الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة والبصرة والموصل وبابل وبغداد وكركوك وكربلاء والأنبار وذي قار والنجف وواسط والمثنى ودهوك والناصرية والكونية والديوانية وغيرهم من المحافظات.

نتائج الثالث متوسط 2019 العراق

وقد انطلقت جميع امتحانات الدور الأول للثالث متوسط 2019 بالعراق يوم 11 يونيو، وانتهت امتحانات الصف الثالث متوسط 2019 العراق الدور الأول لجميع الدراسات ” الإسلامية -الكردية – التركمانية – الإنجليزية ” يوم 26 يونيو، وقد بدأت جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة والتدقيق في جميع اللجان، وقام السيد قصي السهيل بالإشراف على جميع لجان التصحيح حتى لايتكاسل المعلمين عن إنجاز جميع أعمال الكنترول، واعتماد نتائج الصف الثالث متوسط 2019 في أقرب وقت.

مواقع نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول

فور اعتماد نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول بالعراق من قبل السيد الوزير قصي السهيل، سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول عبر ملفات جوجل درايف والتي تحمل كشوف نتائج الثالث متوسط 2019 بالاسم والمدرسة، وأيضا من خلال موقع النجاح وموقع ناجح وموقع السومرية نيوز ووزارة التربية العراقية، وخلال الأيام القادمة سوف نرصد جميع أخبار نتائج الثالث متوسط 2019 وموعد صدور رسميا لجميع المحافظات.