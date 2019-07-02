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نتائج الثالث متوسط 2019 العراق وزارة التربية العراقية || روابط استخراج نتيجة الامتحانات الوزارية قناة التليكرام وناجح والنجاح

كتب فاطمة الخوليفي آخر تحديث
نتائج الثالث متوسط 2019 العراق وزارة التربية العراقية || روابط استخراج نتيجة الامتحانات الوزارية قناة التليكرام وناجح والنجاح
نتائج الثالث متوسط 2019 العراق

عقب انتهاء طلاب المرحلة المتوسطة في العراق من أداء الامتحانات لوزارية للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 دور أول، وهم يبحثون عن نتائج الثالث متوسط 2019 العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية، والبحث عن كافة الأخبار، حيث بدأت الامتحانات للشهادة المتوسطة يوم الثلاثاء 11 يونيو وانتهت يوم الأحد 30 يونيو 2019، وموقع نجوم مصرية يقدم لكم كافة الأخبار التي ينتظرها الطلاب بالتتابع لحين رفع النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2019 العراق

خصصت وزارة التربية العراقية الكثير من المواقع الإلكترونية الرسمية التي يستعلم منها ويتم معرفة أخبار نتيجة الثالث متوسط بالعراق 2019، حيث للوزارة موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني، وكذلك صفحة رسمية تخص الوزارة، ويتم وضع كافة الأخبار التي يعلن عنها الدكتور، محمد إقبال الصيدلي، وأيضا قناة التليكرام الرسمية.

نتيجة امتحانات الثالث المتوسط 2019

من خلال الجدول الزمني للامتحانات، فقد انتهت طلاب جميع المحافظات العراقية من الامتحانات الوزارية، في جميع الدراسات بالشهادة المتوسطة، حيث أدى الامتحانات الطلاب في الدراسات التالية:

  • الدراسة العربية، انتهت الامتحانات يوم 30 يونيو 2019
  • الدراسة الكردية، انتهت الاختبارات يوم 26 يونيو 2019
  • والدراسة التركمانية، آخر يوم للامتحانات الوزارية كان يوم 26 يونيو 2019
  • بينما الدراسة الأجنبية أو الإنكليزية، انتهى الطلاب يوم 30 يونيو 2019

نتائج الثالث متوسط 2019 العراق وزارة التربية العراقية || روابط استخراج نتيجة الامتحانات الوزارية قناة التليكرام وناجح والنجاح

روابط نتائج الثالث متوسط بالعراق 2019

نضع لكم كافة الروابط الإلكترونية التي منها يتم استخراج النتائج، وذلك بشأن المواقع الرسمية، وهناك مواقع أخرى تقوم بمعاونة الطلاب ورفع نتائج كل محافظة، والتي يدخل عليها الطالب بحسب محافظته، من خلال رابط تحميل (pdf)، ونقدم لكم  المواقع الرسمية والغير رسمية:

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عن الكاتب

فاطمة الخولي

كاتبة صحفية، حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، اعشق الصحافة الإلكترونية، وكتابة الأخبار في شتى المجالات، ونقل المعلومة بكل حيادية وصدق، أكتب في اكثر من موقع إلكتروني.

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