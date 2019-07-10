نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول بغداد الكرخ السلمانية عبر موقع وزارة التربية العراقية موقع السومرية نيوز

اقترب إعلان نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول عبر موقع ناجح والسومرية نيوز و النجاح وشوكت المواقع الرسمية التي يصرح بها وزير التربية والتعليم العراقية السيد قصي السهيل والتي تشير لاقتراب الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق امتحانات شهادة الثالث متوسط 2019 للعام الدراسي الحالي خلال جميع محافظات العراق، وخلال الأيام القادم سيتم الإفراج عن كشوف أسماء الطلاب الناجحين بنتائج الثالث متوسط 2018 بجميع محافظات العراق والتي تشمل كل من : الكرخ 1و2و3 و الرصافة 1و2و3 وكربلاء وكركوك والقادسية والمثنى والأنبار والبصرة والموصل و ديالي واسط ذي قار وبقية محافظات العراق.

على أن يتم إتمام نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2019 الدور الأول خلال الأيام القادمة من قبل السيد السهيل وزير التربية والتعليم بالعراق، وخلال قناة التلغرام سيتم نشر كافة الروابط الخاصة بالاستعلام عن نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط 2019 ولكنها هناك منها الرسمي والغير رسمي ولكننا سوف نتعرف عليها أيضا :موقع وزارة التربية العراقية وموقع النجاح وموقع ناجح وموقع السومرية نيوز وقناة التلغرام.

نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول

سوف يتوافد العديد من الطلاب لمعرفة نتيجة الثالث متوسط 2019 للدور الأول خلال الأيام القادمة وحيث أن جميع أعمال الكنترول الخاصة بتصحيح أوراق امتحانات شهادة الثالث متوسط 2019 بالعراق للفصل الدراسي 2018-2019 والتي فور اعتمادها سوف تنشر الفرحة في قلوب الطلاب وأولياء الأمور بعد معرفة جميع الدرجات في مختلف المواد الدراسية .

روابط نتائج الثالث المتوسط 2019

لن يكون سوى رابط رسمي واحد خاص بوزارة التربية والتعليم العراقية التي تقوم برفع نتائج الثالث المتوسط 2019 على هيئة ملفات بي دي أف، ويتطلع الكثيرين لمعرفة نسبة نجاح الثالث المتوسط 2019 بالعراق لهذا العام لمقارنتها بالعام الماضي وتحديد مقدار التحديث في نظم التعليم وهل أفاد جميع الطلاب والمعلمين ـأم لا، وللعلم أنه سيتم تفعيل رابط النتيجة في حال ظهورها أو تواجد ملفات pdf لمعرفة نتائج الطلاب.

موقع وزارة التربية العراقية.

صرحت الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يتم تحديد أي موعد عن إتمام نتيجة الثالث متوسط 2019 بالعراق لأي من المحافظات السابقة ولكننا سوف نسهر على راحة طلابنا وننقل كل جديد تابعونا عبر التعليقات والمقال.

موقع السومرية نيوز:

نتائج امتحانات الدراسات المتوسطة 2019

قد لن يطول الأمر كثيرا على إتمام جميع عمليات تصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسات المتوسطة 2019، حيث صرحت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول بالعراق يوم الخميس 28 يونية عبر المواقع الرسمية وإعلان نسبة النجاح لجميع الدراسات المتوسطة العربية والكردية والتركمانية ولكنه لم يتم تأكيد الخبر.

سوف ينشر موقع وزارة التربية العراقية بعض المعلومات التي من خلالها يمكن للطالب التعرف على نسب نجاح وعلامات نتيجة الثالث متوسط 2019 لبعض المحافظات ” الديوانية والكوت والناصرية والقادسية والرصافة وديالي والنجف الأشراف ” صباح يوم الخميس وسوف يتم الإعلان عن بقية المحافظات خلال الساعات القادمة تابعوا تحديثات المقال لنوافيكم بالجديد ورابط تحميل نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الأول بالعراق جميع المحافظات.