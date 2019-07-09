قريبا نشر نتائج الثالث متوسط 2019 موقع وزارة التربية العراقية وناجح لمحافظات بغداد الكرخ الرصافة

يستطلع الطلاب حول موعد نتائج الثالث متوسط 2019 للدور الأول خلال الساعات المقبلة، ولقد أوشكت وزارة التربية العراقية على انتهاء أعمال التصحيح بمستوى كافة المحافظات بالعراق، ليصدق عليها وزير التربية والتعليم الدكتور قصي السهيل، ثم تقوم الوزارة الإلكترونية بنشرها عبر صفحتها الرسمية من خلال روابط خاصة بكل تربية على حدة، ليتمكن جميع طلاب الدور الأول من معرفة شهادة الثالث متوسط فور رفعه، ويرصد لكم موقع نجوم مصرية تلك الملفات التي يمكن الحصول عليها من خلال متابعة هذا المقال.

تنتهي وزارة التربية العراقية من إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول خلال النصف الأول من شهر يوليه، وهناك توقعات تشير لاعتمادها يوم 10 ونشرها بالترتيب حسب المديريات المتاح اعتمادها من الوزير، ليتم إرفاق روابط وملفات الحصول عليها.

نتائج الثالث متوسط 2019

هناك أكثر من 450 ألف طالب وطالبة انطلقوا في الفترة من الثلاثاء 11 حزيران حتى 30 من نفس الشهر 2019 لأداء امتحانات الصف الثالث متوسط موزعين على لجان وزارة التربية بمختلف المحافظات العراقية، وأشرفت التربية على الاستعدادات العامة للاختبارات، وتواصل مهتمها تلك الأيام لإتمام مرحلة السادس الإعدادي، حيث شهدت تسريبات لمادة التربية الدينية الإسلامية، مما أدى إلى إلغاءها بالكامل وعقدها في يوم تحدده الوزارة، ومعاقبة المتسببين في هذا التسريب بحرمانهم من الامتحان وإعادة العام الدراسي بأكمله.

تعلن وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2019 في المحافظات المرتقبة خلال أيام قليلة، ولمتابعة معرفة ظهور نتائج الدور الأول لمحافظات ميسان، البصرة، ديالي، النجف، الناصرية، من خلال هذا المقال، ويتم متابعتكم بباقي المحافظات خلال الأيام المقبلة.

يتطلع كافة الطلاب لمعرفة نتائج الثالث متوسط 2019 من خلال مواقع متعددة عبر الإنترنت، من بينها السومرية نيوز والذي يوفر ملفات خاصة بطلاب الثالث للحصول عليها من خلال اسم الطالب، وموقع ناجح التعليمي ويوفر صفحة تخص نتائج الدور الأول للثالث المتوسط، وكذلك شبكة أخبار الناصرية لذي قار والازدهار، وتدعو وزارة التربية العراقية الطلاب لمتابعة قناتها عبر التليكرام لترقب نتائج الصف الثالث فور رفعها.

روابط رفع نتائج شهادة المتوسط 2019 بالعراق

نوفر لكم روابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط ومتابعة لكافة الأخبار التي تهتم بإعلان موعد صدورها خلال هذا الأسبوع الحالي، ويتعرف الجميع من خلال موقع وزارة التربية العراقية على تلك النتائج التي ينتظرها آلاف الطلاب وأسرهم، ومتابعة الرابط التالي لوزارة التربية للتعرف على النتيجة، والمتابعة لكي نضيف لكم روابط مباشرة للتربية التابع لها للحصول عليها فور الاعتماد عبر هذا الرابط http://www.moedu.gov.iq.

الرصافة الأولى

الكرخ الأولى

الرصافة الثانية

الكرخ الثانية

الرصافة الثالثة

بابل

ديالي

كركوك

الأنبار

السليمانية

المثني

النجف

كربلاء

نينوي

صلاح الدين

السليمانية

ميسان

يتم وضع الرابط الخاص بكل محافظة لسهولة الحصول عليها وذلك في خلال ساعات قليلة للغاية، كن على متابعة جيدة لتحصل عليها فور رفعها.

أعلنت السومرية نيوز بأن وزارة التربية العراقية تقوم باعتماد نتائج الثالث متوسط 2019 لجميع الطلاب يوم الخميس المقبل، ويتم نشرها لكم وتوفير روابط الاستعلام حسب الموعد المحدد لتربية الرصافة الأولى والثانية والثالثة وميسان والناصرية، ونضع لكم الرابط الرسمي ليستعلم كل طالب عن نتائجه.

شبكة أخبار الناصرية نتائج ذي قار

صرحت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2019 لذي قار الناصرية يوم الخميس، ولذلك نستعد لنشر روابط الاستعلام عن نتيجة الدور الأول خلال ساعات زمنية قصيرة، ليبدأ إعلانها رسميا من خلال أخبار الناصرية وموقع الوزارة الإلكتروني مع توفير رابط الكشف عنها من خلال ملف للبحث حسب الاسم.