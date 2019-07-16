نتائج التوجيهي 2019 الاردن برقم الجلوس – احصل على النتيجة عبر موقع إيدويف التوجيهي 2019

تستعد وزارة التربية والتعليم الأردنية خلال الساعات القادمة للإعلان رسميا عن نتيجة التوجيهي الأردني، ويبحث آلاف الطلاب في الأردن خلال الساعات الماضية عن نتائج التوجيهي الاردن 2019، وننشر لكم في هذه السطور خطوات الحصول على نتائج التوجيهي الاردن 2019، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم، السبت الماضي بيانا، بعد أن سادت حالة من القلق بين أولياء أمور الطلاب في الأردن، حيث كشفت وزارة التربية الأردنية عن موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2019 في الأردن، كما دعت الجميع إلى التروي، كما أكدت أن تشهد نتائج التوجيهي هذا العام 2019 نسبة نجاح عالية لدى الطلبة والطالبات.

وتمر الآن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2019 بشكل كامل في المحافظات الأردنية كافة، فيما تجري حاليا عمليات التدقيق والفرز قبل نشر النتائج بشكل رسمي كي لا يظلم أي طالب ويحصل على الدرجة التي يستحقها، جدير بالذكر أن امتحانات التوجيهي الأردن 2019 تم عقدها يوم 11 حزيران – يونيو الماضي، حيث استمرت امتحانات التوجيهي الاردن 2019 حتى الأول من يوليو 2019، ووفقا لبيان وزارة التربية الأردنية فقد عمد المصححون والمدرسين في المملكة الأردنية الهاشمية على تصحيح أوراق الامتحانات طبقا لتوجيهات الملكة “رانيا”.

خطوات الحصول على نتيجة التوجيهي tawjihi الأردن 2019

في السطور التالية نقدم لكم أبرز روابط نتائج توجيهي 2019 الدورة الصيفية عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع ايديويف، حيث أنها المنوط بها نشر نتائج التوجيهي في الأردن، كما نقدم لكم الخطوات البسيطة للحصول على نتائج الأردن 2019.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

موقع عمان.

موقع ايديويف.

موقع توجيهي.

قم أولا بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية أو موقع ايديويف – كتابة رقم الجلوس – اضغط علي عرض النتيجة

معلومات عن امتحانات التوجيهي الأردن 2019

كشفت وزارة التربية الأردنية أن امتحانات التوجيهي الأردن تقدم لها ما يقارب 145 ألفا و 907 طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة في الاردن الدورة الصيفية بجميع فروعها من الفئات كافة وكان من بينهم 87378 طالباً نظامياً و585827 طالياً في الدراسة خاصة، حيث تميزت امتحانات الثانوية العامة في الاردن الدورة الصيفية 2019 بالهدوء التام وذلك وفق ما قاله بعض أساتذة اللجان المختصة، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وليس هناك أي شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات.