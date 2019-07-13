نتائج التوجيهي 2019 في فلسطين ونتائج الانجاز عبر رابط موقع وزارة التربية الفلسطينية tawjihi.watania.net

يترقب الطلبة وأولياء الأمور سوياً عن نتائج التوجيهي 2019 في فلسطين، وذلك بعد أن إنتهى الطلاب من اداء الامتحانات الخاصة بالدورة الأولى يوم 26 يونيو الماضي، وأعلنت الوزارة بان المعلمين قد أنهوا عمليات تصحيح ومراجعة الاوراق ورصد الدرجات وسيتم اعتماد نتيجة الانجاز ونشرها عبر موقع وزارة التربية الفلسطينية خلال الساعات القليلة القادمة، بينما يتم اجراء الدورة الثانية من الاختبارات في شهر اغسطس القادم، وسنتابع معكم عملية ظهور النتائج وسنعلن لكم عن رابط الاستعلام عنها وطريقة معرفتها.

نتائج التوجيهي 2019 في فلسطين

وفي إفادات صحفية قال مسؤول الشؤون التعلمية بوزارة التربية والتعليم “الدكتور محمد الحطاب” بأن النتائج اصبحت جاهزة للاعلان مؤكدا إلى أن الوزارة سوف تجتمع للاتفاق على الميعاد الذي يتم اعلان النتائج به، واضاف الحطاب بأن على التلاميذ ألا يقلقوا وان نتيجة الانجاز سوف تنشر في اقرب وقت، مضيفا بأن الوزارة اشرفت على عملية تصحيح الاوراق وأن كل مراحل الإمتحانات قد تمت بكل شفافية ومساواة وسوف يحصل كل طالب على ما يستحقه وفقا لمجهوده.

ويمكنكم الاستعلام عن النتائج بعد أن يتم الاعلان عنها بشكل رسمي من خلال الدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وادخال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب وسيتم اظهار النتيجة الخاصة به في جميع المواد التي درسها الطلاب واختبروا فيها بنهاية العام الدراسي، فيما شددت الوزارة على أن نسبة النجاح في هذا العام مرتفعة عن العام الماضي وانها سوف تظهر في القريب العاجل نظرا لترقب الطلاب والاهالي.

نتيجة الانجاز 2019

وسيتم اعلان النتائج في كل المدن الفلسطينية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة وذلك للتسهيل على الطلاب في الحصول عليها بأسهل ما يمكن ودون قلق او عناء، كما سوف تقوم الوزارة بطرح النتائج في المدارس الفلسطينية لتكون متاحة للتلاميذ الذين لم يستطيعوا الحصول عليها عن طريق الانترنت، حيث يمكن لأي طالب الذهاب للمدرسة والحصول على نتيجته من خلال رقم الجلوس الخاص به وبدون أي بمقابل.

وسنعلن لكم عن ظهور النتائج فور الاعلان عنها من قبل الوزارة، كما تستطيعون وضع رقم الجلوس في تعليق وسوف نقوم بالرد على حضراتكم بنتيجة الطالب فور الاعلان عنها من قبل الوزارة، حيث تعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين في غاية الاهمية حيث انها تحدد الجامعة التي ينتقل اليها الطالب استنادا للمجموع الحاصل عليه.