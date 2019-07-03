رابط نتائج التوجيهي 2019 الأردن حسب الاسم الدورة الصيفية tawjihi.jo وموعد وإعلان نتائج توجيهي الأردن قريباً

تُعلن وزارة التربية والتعليم قريباً عن نتائج التوجيهي في الأردن 2019 الدورة الصيفية حسب الاسم، ونستعرض عليكم من خلال المقال رابط إعلان نتائج التوجيهي 2019 الأردن صيفية، حيث انتهى جميع طلاب الثانوية العامة في الأردن من تقديم كافة الامتحانات للعام الحالي، وأصبح الأمر الشاغل لدى جميع طلاب الثانوية العامة في الأردن الآن هو معرفة نتائج التوجيهي 2019 صيفي، وقد نشرت العدد من المواقع موعد إعلان النتائج ولكن ننقل لكم ما جاء من بيان رسمي عبر وزارة التربية والتعليم الأردنية.

بعد أن تمكن جميع الطلاب من الانتهاء من دخول امتحانات الثانوية العامة في الأردن، ستدخل اللجان في عملها مباشرة من التصحيح والمراجعة للأوراق الامتحانية الخاصة بطلاب التوجيهي، تمهيداً لرصد درجات الطلاب وإعلان نتائج التوجيهي 2019 الأردن الدورة الصيفية عبر موقع وزرة التربية والتعليم الأردنية.

نتائج التوجيهي 2019 الأردن

من خلال مؤتمر صحفي سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 الأردن عبر موقع ايديويف نتائج التوجيهي eduwave، وذلك خلال منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمراجعة والتدقيق ورصد درجات الطلاب.

وفي نفس السياق، أشارت وزارة التربية والتعليم أن نتائج التوجيهي 2019 الأردن سيتم الإعلان عنها إلكترونيا بالتزامن مع المؤتمر الصحفي في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم بعده أو قبلة الساعة الحادية عشر والنصف صباحا من اليوم نفسه.

رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2019 صيفية

وقت الإعلان عن نتائج التوجيهي في الأردن 2019 صيفية سيتمكن جميع طلاب الثانوية العامة في الأردن الحصول على على نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2019 الدورة الصيفية من خلال الرابط التالي.

والجدير بالذكر أنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة في الأردن الدورة الصيفية نحو بهذه 145 ألفا و907 مشتركا ومشتركة من جميع الفروع ومن الفئات كافة، من بينهم 87378 طالبا نظاميا و58527 طالبا في الدراسة الخاصة.

وقد تميزت الامتحانات الصيفية بالهدوء التام والاستقرار وذلك حسب ما نقله بعض الأساتذة في اللجان المختصة بالامتحانات، في شهر أغسطس الجاري يمكنكم الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2018 الأردن من خلال الرابط المرفق بعاليه.

اقتربت نتائج التوجيهي في الأردن 2019 الدورة الصيفية بالاسم ورقم الجلوس من الإعلان عنها وذلك حسب الموعد المحدد من وزارة التربية الأردنية أنها ستكون خلال شهر تموز سيتمكن الجميع من استخراج نتائج التوجيهي بالأردن صيفية، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

باتت نتائج التوجيهي في الأردن 2019 حسب الاسم محض اهتمام وبحث جميع الطلاب ومن لمتعارف أن نتائج التوجيهي 2019 الأردن حسب الاسم سيتم اعتمادها والإعلان خلال أيام قليلة فهو الموعد من كل عام للبدء في التمهيد لإعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي الأردن، أسرة موقعنا ستتواصل معكم في حال هناك أي تعليقات بخصوص ذات الشأن.

تحديث الآن: من خلال ما نتابعه معكم من أخبار فيما يخص موعد إعلان نتائج توجيهي الأردن حسب الاسم 2019 الدورة الصيفية، فقد أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن نتائج امتحانات التوجيهي في الأردن سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي يوم الخامس والعشرين من شهر تموز المقبل أي شهر يوليو القادم.

وأكمل معاليه أنه سيتم انعقاد الامتحان التكميلي وذلك بعد أن يتم تقدم الطلبة للجامعات الأردنية بوقت كافي، وكان الجلاد أكد خلال تصريحاته أن الوزارة قد نوهت على جميع الطلاب بعدد من التعليمات والإرشادات وذلك من أجل الحرص على سير عملية الامتحانات بسلام.

وتضمن تلك الإرشادات والتعليمات: ضرورة الحضور إلى لجان الامتحان قبل بدئها بوقت كافي واصطحاب بطاقة رقم الجلوس والهوية الشخصية وعدم اصطحاب أي من أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها إلى قاعة الامتحان.

تحديث جديد: أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن اللجان تعمل حالياً على عمليات التصحيح والمراجعة وباقي فقط رصد درجات الطلبة والطالبات وسيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي في الأردن 2019 للفرع العلمي والأدبي يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وقد وضعنا أعلاه رابط موقع نتائج التوجيهي في الأردن حسب الاسم ورقم الجلوس 2019.