موعد نتائج التوجيهي 2019 فلسطين “الإنجاز” للثانوية العامة وزارة التربية والتعليم tawjihi.mohe.ps

تقرر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الإعلان عن موعد نتائج التوجيهي 2019 خلال الأسبوع المقبل، حيث يتم تحديد تاريخ لترقب نشر نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة لجميع الطلاب، ويتم متابعة لكم هذا الموعد لإعلانه لكم فور تحديده رسميا من قبل الوزارة.

تعلن مديرية التربية والتعليم عن نتائج التوجيهي الإنجاز في فلسطين فور اعتماده، حيث قررت وزارة التربية عقد مؤتمرها الصحفي في الأول من تموز/يوليه المقبل، وبذلك تبدأ النتائج في الإعلان عصرا ليتم التعرف عليها برقم الجلوس لجميع الطلاب بالشهادة الثانوية العامة.

تنطلق بعد ساعات قليلة إعلان نتائج التوجيهي 2019 بالضفة وغزة وباقي المدن الفلسطينية، حيث حددت وزارة التربية والتعليم غدا موعدا لإعلانها رسميا لجميع الطلاب برقم الجلوس، على أن يتم نشرها عقب المؤتمر الصحفي المقرر للوزارة، وتحديد الرابط الإلكتروني صباحا ليبدأ الطلاب في الاستعلام بمجرد انتهاء رفعها.

نتائج التوجيهي 2019 فلسطين

يترقب جميع الطلاب بالضفة وغزة صدور نتائج التوجيهي 2018 للدور الأول بالثانوية العامة خلال أيام قليلة، ومن المقرر أن يعقد مجلس الامتحانات مؤتمرا لتحديد موعد صدور الإنجاز في فلسطين، وذلك يوم 1 تموز/يوليو المقبل، ويضع تاريخ لنشرها عبر الموقع الرسمي لها، ونؤكد للطلاب أن الأول من تموز ليس موعدا لإعلانها كما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ننشر لكم الموعد الدقيق فور تحديده من قبل الوزارة.

وزارة التربية والتعليم فلسطين

نضع لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين، وذلك مع إدخال رقم الجلوس للطالب، ليحصل على كافة العلامات في المواد الدراسية التي امتحن بها خلال شهر حزيران، ولمتابعة الدخول إلى وزارة التربية والتعليم من خلال رابط نتائج الإنجاز http://tawjihi.mohe.psأو عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية https://www.mohe.pna.ps، ويتم توفير روابط أخرى حال توافرها لدينا لسهولة الحصول عليها.

نتائج الثانوية العامة الفلسطينية

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين البرنامج الامتحاني للدورة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وأدي 140 ألف طالب وطالبة امتحانات الإنجاز للدورة الأولى بمراكز اللجان المختلفة بكافة المدن غزة، القدس، رام الله، بيت لحم، نابلس، أريحا، جنين، بئر السبع، صفد، حيفا، الناصرة، الخليل، يافا، الرملة، طولكرم، طبريا، اللد، وأشرفت الوزارة على كافة التجهيزات لتأمين امتحانات التوجيهي، والتي لم تشهد عمليات التسريب على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم استخراج النتائج في غصون أيام قليلة للغاية نتابعها لكم.

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين إعلان نتائج التوجيهي 2018 يوم الأحد المقبل، وذلك في تمام الساعة 4 عصراً ويبدأ الموقع الإلكتروني بالعد التنازلي لظهورها أمام الطلاب ليتم الإعلان عنها في الساعة والدقيقة المحدد لها الكشف عنها.

نقترب من إعلان موعد وألية صدور نتائج التوجيهي في فلسطين الإنجاز لجميع الطلاب، حيث تعلن الوزارة خلال مؤتمرها الصحفي بعد قليل إعلان نتائج الثانوية العامة وتحديد روابط الدورة الأولى، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها في الحال، وبالتوفيق للجميع.

تقوم وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من رفع نتائج التوجيهي 2019 في فلسطين بالضفة وغزة يوم الأحد الموافق 8/7/2018، ويتم متابعتها لكم فور صدورها للاستعلام عنها برقم الجلوس، ويعمل الموقع الإلكتروني على تجهيزها للطلاب.

يتعرف طلاب الإنجاز بالثانوية العامة على نتائج التوجيهي 2019 مساء غدا الأحد، حيث قررت الوزارة نشرها للطلاب برقم الجلوس في تمام الرابعة عصرا، ويمكنكم الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والقدس وبوابة سوا الإخبارية ليحصل عليها الطالب بأسرع وقت ممكن.