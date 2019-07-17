نتائج التوجيهي فلسطين 2019 موقع وزارة التربية والتعليم العالي الإنجاز الآن برقم الجلوس

ظهرت نتائج التوجيهي فلسطين 2019 اقترب بشدة، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بيان نسب النجاح وأسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة الإنجاز للطلاب و الطالبات في غزة والضفة الغربية، عن طريق ما اتفق عليه من صدور بيان قبل وقت فحص نتائج توجيهي 2019 بدقائق قليلة، سيشكل العديد من التفاصيل وعلى راسها نسب النجاح بجميع الشعب العلمية الأدبية والفنية الصناعية والتجاري والثانوية الشرعية وقد يتمكن الطلاب من فحص نتائج الثانوية حسب الاسم من خلال الروابط الرسمية التي سنرفقها.

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس 18-7-2019، نتائج التوجيهي فلسطين 2019 برقم الجلوس، ومن المؤكد صدور بيان يشمل الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة الإنجاز 2019، وسيكتفى بهاذ البيان الذي سيشير كذلك إلى نسب النجاح بشكل عام ولكل شعبة أو قسن من أقسام نتائج توجيهي الإنجاز لنهاية العام الدراسي 2018-2019 .

فحص نتائج التوجيهي في فلسطين

يتبقى أقل من ثماني ساعات على توقيت ظهور نتائج التوجيهي 2019 في فلسطين، وأهابت الأجهزة الأمنية أولياء الأمور والأسر الفلسطينية بشكل عام، بصورة الاحتفال بصورة لا تعرض حياة البعض للخطر، جراء استخدام بعض الأسلحة في التعبير عن الفرحة، وتم نشر أرقام هواتف للإبلاغ عن حالات المبالغة في الفرحة.

بيان حول نسبة النجاح

بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في كافة فروعه (75150)، نجح منهم (52108) مشتركاً أي بنسبة نجاح بلغت (69.34)%. وعلى وجه التفصيل؛ فقد بلغ العدد في الفرع الأدبي (47467)، بنسبة نجاح (64.10) % وفي الفرع العلمي (19724) بنسبة نجاح ( 83.63 ) %. وفي فرع الريادة والأعمال (4241) بنسبة نجاح( 63.59% ) وفي الفرع الشرعي ( 992 ) بنسبة نجاح (66.13) %.

وفي الفرع التكنولوجي (812 )، بنسبة نجاح (80.42 ) %.

كما بلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية (1658) بنسبة نجاح ( 62) %.

وفي مسار الكفاءة المهنية كان عدد المتقدمين (156) وبلغت نسبة النجاح (59)%

روابط نتائج توجيهي الإنجاز 2019

احد روابط نتائج توجيهي الإنجاز 2019 في فلسطين أو الموقع الرسمي هو موقع وزارة التربية والتعليم العالي انحاز للنتائج، ورابط صفحات التربية وموقع الوكالة الوطنية للإعلام وجميعها ستعلن النتائج برقم الجلوس أو من خلال اسم الطالب.

أوائل نتائج الثانوية العامة فلسطين

ننشر لكم خلال الساعات المقبلة وقبيل الساعة الثامنة أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة الإنجاز في فلسطيت للتعرف على الأوائل على مستوى جميع الأقسام .