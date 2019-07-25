روابط نتائج التوجيهي 2019 الأردن الدورة الصيفية ” الثانوية العامة الأردنية ” “عمان ” | رابط وزارة التربية والتعليم بعد قليل

ننشر لكم موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن الدورة الصيفية 2019، حيث يترقب الآف من الطلبة والطالبات لحظة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدورة االصيفية الأردنية 2019 خلال الأيام القادمة عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية وموقع توجيهي لنتائج الثانوية العامة وعمان، وحيث أنه من المحتمل رفع نتائج التوجيهي الأردن الدورة الصيفية 2019 مع نهاية الأسبوع المقبل وذلك بعدما يتم الانتهاء من إجراءات التصحيح والتدقيق والمراجعة بأوراق امتحانات الثانوية العامة.

ولقد أكد السيد وزير التربية والتعليم بالأردن عمر الرزاز على مراعاة الدقة أثناء عمليات التصحيح بأوراق امتحانات الدورة الصيفية لجميع الطلبة والطالبات حتى يأخذ كل طالب حقه وعدم المغالطة بين الطلاب وفور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة وتجميع ورصد درجات بالكشوف النهائية سيتم تحديد قائمة الأوائل في نتائج التوجيهي بالدورة الصيفيةة 2019 بالأردن.

نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2019 الأردن

لقد تقدم حوالى 155 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات التوجيهي الأردن الدورة الصيفية 2019 في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي واستمرت الامتحانات جارية حتى 28 يناير ومباشرة انطلقت عمليات التصحيح بأوراق الامتحانات للخروج بالنتائج النهائية للثانوية العامة الأردنية في أقرب وقت، وفور اعتماد نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2019 الأردن من قبل السيد عمر الرزاز، سوف يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن النتائج برقم التسجيل من خلال رابط وزارة التربية والتعليم بالأردن.

رابط نتائج التوجيهي الدورة الصيفية الأردن 2019.

نتائج توجيهي بالأردن 2019.

ولقد أشار السيد وليد الجلاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين ينقسم إلى قسمين وسوف يتم توضيحه خلال الجدول التالي، أما موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن الدورة الصيفية 2019 سوف يكون في تمام الساعة الحادية عشر صباحا عبر المؤتمر الصحفي وإعلان السيد وليد المعاني أسماء الأوائل.

وأكدت الوزارة الى ان عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدورة الشتوية لعام 2018 بلغ (158819 ) طالبا وطالبة بينهم 99329 طالبا نظاميا و59490 من طلبة الدراسة الخاصة موزعين بواقع 74136 طالبا من الذكور و84683 من الاناث.

نتيجة الثانوية الأردنية الدورة الصيفية 2019.

صرحت وزارة التربية والتعليم الهاشمية أنه مع حلول مطلع يوم الخميس الموافق 25 يوليوم سوف يتم رفع رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالأردن توجيهي الدورة الصيفية 2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا عبر المؤتمر الصحفي.