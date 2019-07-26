نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2019 في عموم محافظات العراق – موقع وزارة التربية العراقية

الان نتائج التمهيدي 2019 للصف السادس الاعدادي في عموم المحافظات العراقية يبحث طلبة وطالبات الصف السادس الاعدادي علمي وادبي بدولة العراق عن روابط تُفيد بظهور النتائج وعرضها وسنوفر للطلبة وأولياء الأمور روابط مباشرة يستطلع الطالب من خلالها الاطلاع على النتيجة وتحميلها. والجدير بالذكر أن النتيجة تظهر متوالية كل محافظة مستقلة عن الأخرى، وهناك روابط خاصة بكل مديرية تعليم بالمحافظات.
نتائج التمهيدي 2019
أكدت وزارة التربية والتعليم بدولة العراق أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمت على ما يُرام.
ومن قبل قد باشرت مديريات التربية والتعليم أعمال الامتحانات بكل حزم وشدة، مما أدى إلى خروج نتائج عادلة للطلبة والطالبات، دون ممارسة أي أعمال غش.
وقد أكدت وزارة التعليم أن النتيجة سيتم رفعها كاملة عبر موقع الوزارة بصيغة بي دي إف وذلك فور اعتمادها في الحال.
استعلام نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2019
نتابع معكم كشف روابط نتائج المحافظات تباعاً قريبا فتابعونا من خلال هذا التقرير ويسعدنا تقديم خدمة جلب النتيجة لكم فور صدورها من خلال ملفات مديريات التعليم بالعراق، تباعاً فقط اترك اسم الطالب واسم المحافظة، فى التعليقات بالاسفل وباذن الله ننشر اليكم النتيجة لجميع طلاب العراق.
- روابط نتائج السادس الاعدادي
- موقع وزارة التربية العراقية.
- موقع النجاح.
- موقع ناجح.
- قناة تليجرام وزارة التربية العراقية.
رابط نتائج السادس الاعدادي 2019
جاري رفع نتائج السادس الاعدادي على مستوى المحافظات وفي انتظار ظهور نتيجة محافظة كربلاء ومحافظة صلاح الدين، ونينوي والقاسية، وباقي المحافظات العراقية فور الإعلان عنها سيتم رفع الروابط عبر الموقع.
نتائج السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي والأدبي2019
اسم المحافظة
الحالة
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|في الانتظار
|الكرخ 1
|في الانتظار
|الكرخ 2
|في الانتظار
|الكرخ 3
|في الانتظار
|الرصافة 1
|في الانتظار
|الرصافة 2
|في الانتظار
|الرصافة 3
|في الانتظار
|النجف
|في الانتظار
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|في الانتظار
|صلاح الدين
|في الانتظار
|واسط
|في الانتظار
|اربيل
|في الانتظار
|السليمانية
|في الانتظار
|دهوك
|في الانتظار
|الأنبار
|في الانتظار
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|في الانتظار
|المثنى
|في الانتظار
موقعنا نجوم مصرية يتمنى لجميع طلاب العراق المزيد من التفوق والتقدم لرفعة البلاد.
التعليقات
اريد نتائج الثالث متوسط نينوى ايسر
ايهاب/١١١٨٩١١٠٠٦٠١٢
الكرخ ٢
ارجو الرد بأسرع وقت وشكرا
ايهاب طارق عبداللة
201852750018
كركوك
سوزان جليل محمد
ارجو عرض نتيجتي من بابل
لؤي شنشول لطيف البصره
نتائج الرصافة الثالثة اعدادي شوكت تنشروهن …؟
نتائج الرصافة الثالثة
هل نسبة النجاح تشمل المساعدة اي الدروس الثلاثة ام ماذا؟
لم يردنا خبر بذلك ستم التأكد من الخبر
يمته نتائج الساس ادبي محافظة ذي قار
خلال ساعات ستم رفع النتيجة وتم رفع نتائج التمهيدي لمديرية نينوى
متى يتم نشر نتائج ااسادس اعدادي الكرخ الثالثة
جارى الرفع اكتب اسم الطالب