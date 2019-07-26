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نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2019 في عموم محافظات العراق – موقع وزارة التربية العراقية

كتب إيمان ابراهيمفي آخر تحديث
نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2019 في عموم محافظات العراق – موقع وزارة التربية العراقية

الان نتائج التمهيدي 2019 للصف السادس الاعدادي في عموم المحافظات العراقية  يبحث طلبة وطالبات الصف السادس الاعدادي  علمي وادبي بدولة العراق عن روابط  تُفيد بظهور النتائج وعرضها وسنوفر للطلبة وأولياء الأمور روابط مباشرة يستطلع الطالب من خلالها الاطلاع على النتيجة وتحميلها. والجدير بالذكر أن النتيجة تظهر متوالية كل محافظة مستقلة عن الأخرى، وهناك روابط خاصة بكل مديرية تعليم بالمحافظات.

نتائج التمهيدي 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم بدولة العراق أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمت على ما يُرام.

ومن قبل قد باشرت مديريات التربية والتعليم أعمال الامتحانات بكل حزم وشدة، مما أدى إلى خروج نتائج عادلة للطلبة والطالبات، دون ممارسة أي أعمال غش.

وقد أكدت وزارة التعليم أن النتيجة سيتم رفعها كاملة عبر موقع الوزارة بصيغة بي دي إف وذلك فور اعتمادها في الحال.

استعلام  نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2019

نتابع معكم كشف روابط نتائج المحافظات تباعاً قريبا فتابعونا من خلال هذا التقرير ويسعدنا تقديم خدمة جلب النتيجة لكم فور صدورها من خلال ملفات مديريات التعليم بالعراق، تباعاً فقط اترك اسم الطالب واسم المحافظة، فى التعليقات بالاسفل وباذن الله ننشر اليكم النتيجة لجميع طلاب العراق.

 رابط نتائج السادس الاعدادي 2019

جاري رفع نتائج السادس الاعدادي على مستوى  المحافظات وفي انتظار ظهور نتيجة محافظة كربلاء ومحافظة صلاح الدين، ونينوي والقاسية، وباقي المحافظات العراقية فور الإعلان عنها سيتم رفع الروابط عبر الموقع.

 نتائج السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي والأدبي2019

اسم المحافظة
 الحالة
نينوىفي الانتظار
ديالىفي الانتظار
الكرخ 1في الانتظار
الكرخ 2في الانتظار
الكرخ 3في الانتظار
الرصافة 1في الانتظار
الرصافة 2في الانتظار
الرصافة 3في الانتظار
النجففي الانتظار
ذي قارفي الانتظار
القادسيةفي الانتظار
صلاح الدينفي الانتظار
واسطفي الانتظار
اربيلفي الانتظار
السليمانيةفي الانتظار
دهوكفي الانتظار
الأنبارفي الانتظار
بابلفي الانتظار
البصرةفي الانتظار
كربلاءفي الانتظار
كركوكفي الانتظار
ميسانفي الانتظار
المثنىفي الانتظار

 موقعنا نجوم مصرية يتمنى لجميع طلاب العراق المزيد من التفوق والتقدم لرفعة البلاد.

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عن الكاتب

إيمان ابراهيم

انا ايمان اعمل محررة فى موقع نجوم مصرية خريجة كلية التربية واهوى العمل فى مجال كتابة المقالات فى شتى المجالات فأنا أؤمن بأن هناك مساحه لكل رأي حر وهو ما يتيحه موقعنا نجوم مصرية لكل المحررين فنحن ننقل جميع الآراء حتى لو اختلفنا معها فرأيك بالتأكيد يهمنا وأهوى قراءة الكتب الدينية وخاصة قصص الصحابة وسيرة الرسول الكريم

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