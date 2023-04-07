أخبار التعليم

نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف 2023 وزارة التربية الوطنية المغربية

محمد عبد القوي حسن

تم الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار، ونحن ننشر لكم الرابط المباشر، لمعرفة كافة النتائج، وكانت وزارة التربية الوطنية المغربية، قد نشرت من خلال موقع النتائج، كافة التفاصيل التي نمدكم بها من خلال الرابط المباشر للنتائج.

نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف 2023 وزارة التربية الوطنية المغربية

الجدير بالذكر أن الموقع الخاص بالنتائج بنشر لكم أيضا النتائج بجميع الأطر لكافة المراحل التعليمية والمهنية برسم 2021، وكان الموقع قد وضح كافة الشروط المطلوبة للراغبين للتقدم لاختبارات الترقية” بالاختيار والتسقيف”جميع الأطر” وحددت الوزارة في الفترة من 5 أبزيل حتى 14 أبزيل 2023 للاستعلام عن النتائج من خلال موقع الوزارة.

نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف 2023 وزارة التربية الوطنية المغربية

شروط التقدم لاختيارات الترقية بالاختيار والتثقيف

مراحل التدريب المهني ويتم الاستعلام عبر موقع النتائج النهائية المعلنة من الوزارة وهو موقع نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف جميع الأطر وكافة التفاصيل الخاصة بالنتائج بعد أن تم الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالترقيات وقبل أن يتم إعلان نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف جميع الأطر تم توضيح الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب في التقدم لاختبارات الترقية بالاختيار والتسقيف جميع الأطر وعبر السطور القادمة من مقال اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج، والخاصة بأصحاب الدرجة الأولي والثانية للتعليم الثانوي.

نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف 2023 وزارة التربية الوطنية المغربية

نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف 2023 وزارة التربية الوطنية المغربية

الاستعلام عن نتائج الترقية بالاختيار والتثقيف

  • في البداية يتم الدخول على موقع الوزارة.
  • ندخل على تفاصيل نتائج الترقية بالاختيار.
  • نختار المرحلة.
  • نقوم بالضغط على نتائج الترقية.

وبذلك نكون قد شرحنا لكم كيفية الدخول والاستعلام الرسمي من خلال موقع نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف وزارة التربية الوطنية المغربية 2023.

Avatar of محمد عبد القوي حسن
محمد عبد القوي حسن

كاتب وشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر .. نقيب الكتاب بمحافظة المنيا.. صدر له مجموعة من الدواوين الشعرية.. عمل بالعديد من الصحف الورقية الإلكترونية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات