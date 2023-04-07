نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف 2023 وزارة التربية الوطنية المغربية

تم الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار، ونحن ننشر لكم الرابط المباشر، لمعرفة كافة النتائج، وكانت وزارة التربية الوطنية المغربية، قد نشرت من خلال موقع النتائج، كافة التفاصيل التي نمدكم بها من خلال الرابط المباشر للنتائج.

الجدير بالذكر أن الموقع الخاص بالنتائج بنشر لكم أيضا النتائج بجميع الأطر لكافة المراحل التعليمية والمهنية برسم 2021، وكان الموقع قد وضح كافة الشروط المطلوبة للراغبين للتقدم لاختبارات الترقية” بالاختيار والتسقيف”جميع الأطر” وحددت الوزارة في الفترة من 5 أبزيل حتى 14 أبزيل 2023 للاستعلام عن النتائج من خلال موقع الوزارة.

شروط التقدم لاختيارات الترقية بالاختيار والتثقيف

مراحل التدريب المهني ويتم الاستعلام عبر موقع النتائج النهائية المعلنة من الوزارة وهو موقع نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف جميع الأطر وكافة التفاصيل الخاصة بالنتائج بعد أن تم الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالترقيات وقبل أن يتم إعلان نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف جميع الأطر تم توضيح الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب في التقدم لاختبارات الترقية بالاختيار والتسقيف جميع الأطر وعبر السطور القادمة من مقال اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج، والخاصة بأصحاب الدرجة الأولي والثانية للتعليم الثانوي.

الاستعلام عن نتائج الترقية بالاختيار والتثقيف

في البداية يتم الدخول على موقع الوزارة.

ندخل على تفاصيل نتائج الترقية بالاختيار.

نختار المرحلة.

نقوم بالضغط على نتائج الترقية.

وبذلك نكون قد شرحنا لكم كيفية الدخول والاستعلام الرسمي من خلال موقع نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف وزارة التربية الوطنية المغربية 2023.