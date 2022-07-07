رابط نتائج التاسع 2022 حسب الاسم والمدرسة عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية

من المقرر ان تعلن وزارة التربية السورية عن نتائج الصف التاسع 2022 “شهادة التعليم الأساسي” حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر الموقع الرسمي للوزارة moed gov sy، حيث يعيش حاليا معظم طلاب وطالبات شهادة التعليم الأساسي في سوريا حالة من التوتر والقلق الشديد بعد تأخر الوزارة في إعلان النتائج والبدا بنتائج شهادة البكالوريا 2022 التي صدرت اليوم الخميس السابع من شهر يوليو الحالي، كما نلاحظ عمليات بحث كثيرة عن رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 في محافظة دمشق حمص حماة السويداء درعا القنيطرة حلب دير الزور الحسكة إدلب اللاذقية، الرقة ، طرطوس، ومن خلال موقع نجوم مصرية سنبين لكم الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها معرفة نتيجة طلاب الصف التاسع للعام الدراسي الحالي 2021-2022

رابط نتائج الصف التاسع 2022

اتاحت وزارة التربية السورية منصة الكترونية يمكن من خلالها الحصول على نتائج الصف التاسع 2022 حسب الاسم والمدرسة، حتى يتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على معدلاتهم والدرجات المتحصل عليها دون عناء التنقل خارج المنازل، وجاءت خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الأساسي 2022 في سوريا موضحة على النحو التالي:

اول خطوة يجب ان تقوم بها وهي بالدخول إلي موقع وزارة التربية السورية

في الخطوة الموالية يجب على الطالب كتابة جميع البيانات الشخصية حسب الاسم أو رقم الاكتتاب.

ثالثا: النقر على عبارة النتائج الامتحانية.

رابعا: يجب عليك اختيار نتائج التعليم الأساسي 2021.

خامسا: تحديد المحافظة التي تتبع لها

وفي الاخير اضغط علي عرض النتيجة.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي تحدثا فيه بالتفصيل عن كيفية الاطلاع ومعرفة نتائج الصف التاسع 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية moed gov sy.