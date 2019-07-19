نتائج التاسع 2019 سوريا عبر وزارة التربية السورية جميع المحافظات برقم الأكتتاب

لقد تم اعتماد نتائج التاسع سوريا 2019 عبر وزارة التربية السورية برقم الأكتتاب من قبل وزير التربية والتعليم منذ قليل وجاري حاليا رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، حسب الاسم ورقم الأكتتاب استعلم عن نتائج التعليم الأساسي سوريا 2019 جميع ولايات سوريا، وقد صرح سيادته أن نسبة نجاح الطلاب هذا العام أعلى من العام الماضي نظرا للتطورات والنظم الحديثة التى تم تحديثها بالخطة التعليمية.

ما زلنا نتابع مع طلاب الصف التاسع نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية التي كان من المنتظر إعلانها الأسبوع الماضي وبالأخص يوم الأثنين، ولكن قام مسئول بوزارة التربية السورية بنفى تلك الإشاعات وأكد بأن تصحيح كراسات امتحانات الطلاب ما زالت مستمرة ولم يتم الانتهاء منها بعد.

نتائج التاسع في سوريا 2019

نتائج التاسع في سوريا حسب الأسم ورقم الأكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية جميع المحافظات التي تشمل ( دمشق – حلب -حمص – اللاذقية – الأنبار – بابل – حمأة – ريف وغيرها) لذا نرجو من طلابنا متابعتنا عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد عن أخبار نتائج التاسع 2019 سوريا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية السورية.

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نتائج التاسع في سوريا برقم الأكتتاب

وزارة التربية السورية

يمكنك الآن إعزائي الطلاب بالتعليم الأساسي أن تترك اسمك ورقم الأكتتاب الخاص بك في تعليق أسفل المقالة وسيتم الرد في حال اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم السوري، وننوه لطلابنا بأن موقع وزارة التربية السورية يعتبر هو الموقع الوحيد الذى يمكن الحصول على نتائج التاسع من خلاله ولا صحة لوجود أى مواقع إلكترونيا أخري سوف تنشر نتائج التعليم الأساسي بسوريا.