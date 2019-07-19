نتائج التاسع 2019 حسب الاسم ورقم الاكتتاب جميع محافظات سوريا ظهرت الآن

نتائج التاسع 2019 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب حسم أمر موعد ظهور نتائج التاسع 2019 ونتائج الاعدادية الشرعية 2019 في سوريا، حيث قامت وزارة التربية السورية من خلال موقعها على شبكة الانترنت، ومن خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالاعلان عن موعد ظهور نتائج التاسع 2019 في سوريا والتي قد ظهرت اليوم، حيث يتم الآن عمليات الاستعلام عن نتائج التاسع والاعدادية الشرعية في سوريا حسب اسم الطالب، حيث قام الموقع بتفعيل هذه الخدمة تسهيلاً على الطلاب في الاستعلام عن نتائجهم.

وقد قامت وزارة التربية السورية قبل قليل بالاعلان عن نتائج التاسع في كافة المحافظات من خلال موقع وزارة التربية السورية، ويقوم الآن طلاب التاسع في سوريا بالبحث عن نتائجهم من خلال رقم الاكتتاب الخاص بهم.

وكانت نتائج التاسع 2019 الدور الأول في سوريا قد تأخر ظهورها هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، فوزارة التربية السورية كانت تقوم بنشر نتائج التاسع أولاً، ومن ثم تقوم بإظهار نتائج البكالوريا، إلا أن ذلك العام حدث عكس ذلك، وهو ما تسبب في حالة من الغضب من قبل طلاب التاسع والاعدادية الشرعية.

نتائج التاسع 2019

وزارة التربية السورية أعلنت في وقت سابق بأن موعد إصدار نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي دورة 2019، والمعروفة باسم نتائج التاسع 2019 في سوريا سيتم ظهورها اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من يوليو الجاري في الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي لدمشق، حيث يترقب الآن طلاب التاسع ظهور النتائج.

موقع وزارة التربية السورية

ومن أجل الاستعلام عن نتائج التاسع حسب الاسم ورقم الاكتتاب، وأيضاً نتائج الاعدادية الشرعية 2019 في سوريا، فكل ما عليكم هو التوجه لزيارة موقع وزارة التربية السورية على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: moed.gov.sy حيث سيتيح موقع وزارة التربية السورية النتائج فور ظهورها لكافة الطلاب من خلال رقم الاكتتاب واسم الطالب ومحافظته، من أجل التسهيل على طلاب التاسع في سوريا الاستعلام عن نتائجهم.