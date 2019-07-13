نتائج التاسع 2019 سوريا تابع نتائج التعليم الأساسي وزارة التربية السورية

نتائج التاسع 2019 سوريا أصبح البحث في الفترة الأخيرة عن نتائج التاسع السورية، وذلك بعد أن تم إعلان نتائج البكالوريا السورية لعام 2019 الإعدادية منذ أيام قليلة، وأصبح الان طلاب التاسع ينتظرون أيضاً أن يتم الإعلان عن نتيجتهم خلال الأيام القليلة القادمة، وقد تداولت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفيد بإعلان نتائج التاسع السورية، ولكن سرعان ما نفت وزارة التربية السورية تلك الأنباء مؤكدة أن عمليات التصحيح إنتهت وتجرى مراجعة الدرجات حتى يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القادمة، ونحن هنا في موقعنا نجوم مصرية نرصد لكم روابط كيفية الإستعلام عن نتيجة التاسع السورية فور أن يتم الإعلان عنها.

نتائج التاسع 2019 سوريا

وقد أكد وزير التربية السورية أن عمليات التصحيح تجرى بشكل دقيق وصحيح في الفترة الأخيرة، وأنه قد قام بمتابعة تلك العمليات بشخصيته مؤكداً أن كل شيئ يتم بنزاهه حتى يتمكن كل طالب بأخذ حقه دون أى ظلم، كما أعلن أيضاً أن نسبة النجاح هذا العام عام 2019 ستكون كبيرة فلا داعي للقلق والخوف من جانب أولياء الأمور والطلاب.

وزارة التربية السورية

ويمكن لجميع طلاب الصف التاسع السوري لسنة 2019 أن يستعلمون عن نتيجة التاسع عبر موقع وزارة التربية السورية، وموقع بوابة النتائج الإمتحانية، تابعونا لرصد النتائج فور الإعلان عنها مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

إزداد ترقب الطلاب في الدولة السورية الشقيقة خاصة بعد أن تم إعلان نتائج البكالوريا الإعدادية والجميع ف إنتظار إعلان نتائج التاسع السورية خلال الأيام القادمة، تابعونا في موقعنا لرصد النتائج فور الإعلان عنها.