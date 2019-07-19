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نتائج الصف التاسع 2019 ” الإعدادية الشرعية “برقم الاكتتاب عبر موقع moed.gov.sy وزارة التربية السورية ” الشهادة الإعدادية سوريا”

كتب هاجر عليفي آخر تحديث
نتائج الصف التاسع 2019 ” الإعدادية الشرعية “برقم الاكتتاب عبر موقع moed.gov.sy وزارة التربية السورية ” الشهادة الإعدادية سوريا”
نتائج التاسع 2019 سوريا برقم الاكتتاب

تعلن وزارة التربية السورية عن نتائج شهادة التاسع 2019 ” الإعدادية الشرعية أو العامة ” خلال اليوم عبر  موقع moed.gov.sy/site، وذلك بعدما انتهت جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات، وحيث أن نتيجة شهادة الصف التاسع 2019 سوريا تشغل بال الكثيرين من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور أيضا، ونحن سوف نرصد إليكم جميع المعلومات التي تصدرها وزارة التربية السورية، ونشير أنه من المحتمل صدور نتائج التاسع 2019 خلال الساعات القادمة من اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو.

قد يكون الانتظار صعب علي جميع الطلاب، لذا فور رفع نتائج الصف التاسع 2019 سوف يتمكن جميع الطلبة والطالبات الاستعلام حسب رقم الاكتتاب والاسم، وقد تكون وزارة التربية السورية تحسم درجات الطلاب داخل الكشوف النهائية وتحديد قوائم أسماء الأوائل الذي سيتم تكريمهم خلال حفل رسمي وتشجيع الطلاب على مزيد من التفوق.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019

سيتم اعتماد نتائج شهادة الصف التاسع 2019 سوريا جميع المحافظات في آن واحد خلال الساعات القادمة بقلم السيد هزوان الوز، ورفعها مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، حيث سوف يقوم الطلاب بالاستعلام بطريقة سهلة وبسيطة لتعرف على جميع الدرجات الحاصل عليها في جميع المواد الدراسية الممتحنة وذلك لجميع المحافظات : دمشق طرطوس حلب واللاذقية وحلب وأدلب وسوريا وغيرها من المحافظات.

نتيجة الصف التاسع 2019

ننشر  نتيجة الصف التاسع 2019  فور صدورها، وعلى الرغم من أن محافظات سوريا سوف تتعرف على النتيجة في آن واحد مما يجعل هناك ضغط على موقع وزارة التربية السورية مما يشير أنه سيتم مساعدة طلابنا الأعزاء فالحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال كتابة رقم الاكتتاب والمحافظة والاسم بتعليق أسفل المقال ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.

سوف نبدأ ساعات اليوم بمساعدة طلابنا في الاستعلام عن نتائج الصف التاسع فور صدورها مباشرة عبر موقع الوزارة ولكنها حتى الآن لم تنشر ويمكنك المحاولة بعد قليل أو تسجيل رقم الاكتتاب الخاص بك لنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها.

  • صرحت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية سوريا 2019 يوم الجمعة وسيتم تفعيل الرابط فور اعتماد النتيجة خلال ساعات.
  • يكون موقع وزارة التربية السورية بوابة نتائج الطلاب الموقع الرسمي لمعرفة علامات نتائج الصف التاسع 2019 للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية برقم الاكتتاب والاسم فور صدورها عقب تصريحات أمس.
  • جاري اعتماد نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والعامة 2019 سوريا برقم الاكتتاب الآن ” سجل محافظتك ورقم الاكتتاب بتعليق للحصول على النتيجة بالتوفيق لجميع الطلاب.

عن الكاتب

هاجر علي

حاصلة على بكالوريوس الطب ، أحب متابعة الأخبار وكتابة المقالات في كافة المجالات وأهوى الرسم ومتابعة أفلام الرسوم المتحركة.

التعليقات

  6. طيب بصير هيك انا متأكد انو برسب بمادة واحدة فقط بقوم برسبوني٤ بأربع مواد ارجو مراجعة ورقةالامتحان والرد رقم الاكتتاب1398 المحافظة اللاذقية

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  7. معقول انا متاكد انو برسب بأربع مواد هاد مستحيل ارجو مراجعة ورقة الامتحان كنت متأكد برسب فقط رياضيات بس مو علوم وديانة وانكليزي

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  8. انا نظلم كتير كنت متوقع ارسب بمادة وحدة بس انو ارسب بأربعا مواد هاد مستحيل ارجو انو تراجعولي ورق رقم الاكتتاب 1398من اللاذقية ومواد هني علوم وانكليزي وديانة ورياضيات انا كنت متوق بس رياضيات ومتأكد مو متوقع ارجو الرد بأسرع مايمكن

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