نتائج التاسع سوريا 2019 | نتائج شهادة التعليم الاساسي برقم الاكتتاب من رابط موقع moed.Gov.Sy

يتطلع الطلاب من مختلف مناطق ومحافظات سوريا الى الاستعلام عن نتائج التاسع في سورية 2019، وهناك حالة كبيرة من الترقب الشديد لمعرفة آخر أخبار درجات شهادة التعليم الرئيسي عن طريق رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، وسوف نقوم بنشر تفاصيل الموعد المقرر لصدورها وطريقة الحصول عليها في الحال.

حيث أعلنت وزارة التربية السورية في آخر بيان صادر عنها، أنها مستمرة في كافة أعمال التصحيح والتدقيق بخصوص اختبارات طلبة التعليم الأساسي، وان إعلان نتائج الـتاسع سورية 2019 سوف يكون بمجرد الانتهاء منها وتقديمها للاعتماد من قبل وزير التربية عماد موفق العزب، لتبدأ في أصدرها عبر موقعها الرسمي للإستعلام برقم الإكتتاب خلال ساعات قليلة من الان.

وقد إزداد التوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور عقب تأخر صدور نتائج التاسع 2019 في جمهورية سوريا، في حين نفت وزارة التربية السورية أصدرها أمس ولم تحدد ميعاد لإعلانها، حتى لا تضع الطلاب في توتر قبل وقت قليل من اعتمادها، ونواصل معكم اليوم الاربعاء 17 يوليو كافة المستجدات والتحديثات المتعلقة بنتيجة شهادة التعليم الاساسي سوريا 2019.

موقع وزارة التربية السورية

نحيطكم علماً بأن موقع وزارة التربية السورية هو الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعلان نتيجة التاسع سوريا 2019، حيث ستكون متاحة للإستعلام خلال ساعات قليلة برقم الإكتتاب، وإليكم الرابط الرسمي للموقع.

http://moed.Gov.Sy

موعد اعلان نتائج التاسع في سوريا 2019

بدأ الطلاب يبحثون عن موعد صدور نتائج التاسع 2019 سوريا، حيث أصبحت محل انتباه بالغ عند التلاميذ السوريين في هذه الفترة، وذكرت وزارة التربية السورية أن النشر والترويج عن نتائج شهادة التعليم الاساسي سيكون عقب الانتهاء من تقديم المقررات، واستطردت أن النتائج تكون متاحة بعد الإنتهاء من إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة 2019 والتي لم يتم تحديد توقيت إعلانها حتى هذه اللحظة، وأن التواريخ المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومقصدها التشويش على العملية الامتحانية.

نتائج شهادة التعليم الأساسي 2019

ننشر لكم رابط الحصول على نتائج شهادة التعليم الأساسي بجميع المحافظات السورية دمشق،ريف دمشق، حلب، حماة، حمص، الحسكة، ادلب، القنيطرة، الرقة، اللاذقية، السويداء، طرطوس، وهذا عن طريق الدخول على رابط موقع وزارة التربية السورية واختيار برنامج النتائج الامتحانية للبدء في استطلاع نتائج التاسع 2019 ومعرفة مجموع الدرجات خلال الدورة الأولى.

تابعوا معنا كل جديد حول نتائج التاسع 2019 سوريا، حيث سنقوم بتحديث هذا المقال بكل الميتجدات والأخبار الحديثة المتعلقة بنتائج شهادة التعليم الاساسي 2019 بسوريا، كما يمكنكم أن تتركوا إستفساراتكم لنا في تعليق بالأسفل للرد عليها، مع خالص تمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق.