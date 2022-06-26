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رسميًا ظهور نتائج البيام عبر فضاء أولياء الأمور| كشف نقاط شهادة الثالث المتوسط 2022

محمد أحمد

أعلنت وزارة التربية الجزائرية رسميًا ظهور نتائج البيام في جميع الولايات الجزائرية، في الوقت الذي تشهد فيه المواقع الإلكترونية الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة للإعلان عن النتائج، ظغطًا كبيرًا من قبل آلاف الطلاب والطالبات، تحديدًا بعد الإعلان الرسمي عن ظهورها من قبل الوزارة، وبعد اعتمادها من قبل وزير التربية الجزائري، الذي وجه التهنئة لجميع الطلاب والطالبات.

رسميًا ظهور نتائج البيام عبر فضاء أولياء الأمور| كشف نقاط شهادة الثالث المتوسط 2022

نتائج البيام الجزائر 2022

ويُمكن الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط بالاسم ورقم التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع العلم أن النتيجة هذا العام سجب نسب نجاح كبيرة أفضل من مثيلاتها من العام السابق، كما شهدت أيضًا تحقيق العديد من الطلاب والطالبات الدرجات النهائية في الكثير من الاختبارات التي تم تصحيحها داخل الكنترولات المخصصة لها من قبل الوزارة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 في الجزائر bem.onec.dz

موقع نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 bem onec dz عبر موقع وزارة التربية

رابط

رسميًا ظهور نتائج البيام عبر فضاء أولياء الأمور| كشف نقاط شهادة الثالث المتوسط 2022

فضاء أولياء الأمور

أويُمكن الحصول على نتائج البيام من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول عبر موقع الديوان الوطني: https://bem.onec.dz.
  • يرجى المحاولة أكثر من مرة في حالة التمكن من فتح الموقع بسبب الضغط.
  • تسجيل اسم الطالب.
  • ثم تسجيل رقم التسجيل الخاص به أو الرقم الامتحاني.
  • ثم تسجيل الرقم السري.
  • ثم تسجيل كلمة التحقق المرئي.
  • ثم الضغط على عرض النتائج.
نتائج البيام 2022

كما يُمكن الحصول أيضًا على النتيجة من خلال نتائج المتمدرسين عبر فضاء الأولياء على الرابط التالي: tharwa.education.gov.dz، ثم اتباع باقي الخطوات.

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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