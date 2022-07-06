نتائج البكالوريا 2022 سوريا موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

يبحث الطلاب السوريين عن نتائج البكالوريا 2022 سوريا في كل المدن، وقد أعلنت وزارة التربية السورية بأن عمليات التصحيح قد تمت والآن تتم مراجعة وتدقيق أوراق الطلاب جيدا قبل عرض نتائج البلكوريا في سوريا، وستعرض مباشرة على رابط نتائج الثانوية العامة moed.gov.sy، وتم اتباع كل الإجراءات للازمة من أجل إنجاح امتحانات البكالوريا السورية، بحيث بلغ إجمالي المتقدمين أزيد من 251 طالب وطالبة، وهذا في 2249 مركز بكل المناطق في سوريا، وسنوضح لكم في المقال طريقة استخراج نتائج البكالوريا حسب الاسم.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا

من أجل الحصول على نتائج البكالوريا 2022 سوريا بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى المدارس الثانوية، هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها، ونوضحها لكم في النقاط التالية:

أدخل مباشرة إلى موقع نتائج البكالوريا في سوريا 2022 moed.gov.sy كما يستطيع الطالب الدخول مباشرة إلى app.moed.gov.sy يجب أن يكتب الطالب الرقم الامتحاني الخاص به في المكان المحدد له في الأخير عليه أن يضغط على زر عرض النتيجة لتعرض أمامه الدرجة والتقدير الذي تحصل عليه في امتحانات البكالوريا.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2022

وضعت وزارة التربية السورية رابط نتائج الثانوية العامة لإتاحة الفرصة لكل الطلاب للحصول على نتائج البكالوريا حسب الاسم، وهذا يشمل كل المحافظات في سوريا، منها محافظة طرطوس ودرعا وحمص ودير الزور واللاذقية والرقة ودمشق والحسكة وحماة وحلب وادلب والقنيطرة والسويداء، وتعمل اللجان المختصة على توفير النتائج في أسرع وقت لكي يتمكن كل الطلاب السوريين من الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا.

نتائج البكالوريا سوريا برقم الاكتتاب

لقد أنهى الطلاب في سوريا الامتحانات يوم 27 م نشهر يونيو الماضي، والآن هم يترقبون موعد نتائج البكالوريا السورية، بالنسبة لكل من الفروع العلمية والأدبية أيضا، وأوضحت عدة مصادر من الوزارة بأن النتائج ستجهز بعد إكمال إدراج الدرجات في الكمبيوتر، علما بأن نتائج الثانوية المهنية الزراعية البيطرية ستكون متاحة للطلاب في غضون أسبوع على الأغلب، واستخراج نتا\ج البكالوريا في سوريا يكون بواسطة رقم الاكتتاب.

في الختام نكون قد قدمنا لكم كل تفاصيل موضوع نتائج البكالوريا 2022 سوريا التي ستظهر بعد ساعات فقط على موقع نتائج البكالوريا سوريا 2022 الذي وضعته وزارة التربية، ويمكن لكل طالب أن يدخل إلى رابط نتائج البكالوريا في سوريا 2022