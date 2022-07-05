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نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر moed. gov. sy وزارة التعليم السورية

دينا محمد علي

نتابع معكم نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب، حيث يترقب طلاب وطالبات البكالوريا السورية اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية السورية، وبالتالي تصبح متاحة لهم على الرابط الإلكتروني لموقع الوزارة الإلكتروني، أو على التطبيق الذي أطلقته وزارة التعليم السورية مؤخراً على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا

نتائج البكالوريا 2022 سوريا

نتائج البكالوريا 2022 سوريا موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

دينا محمد علي

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6 تعليقات
  1. نشأت وعد علي يقول

    اليوم ترفع النتائج الفجر بل 5 لو الصبح 8„9 ❤️

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  2. زهراء سعيدمحمد يقول

    متى نتائج الثالث متوسط

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    1. نشأت وعد علي يقول

      اليوم ترفع النتائج الفجر بل 5 لو الصبح 8„9 ❤️

  3. غير معروف يقول

    على حسن هادي صادق
    ٢١٢٢٩١١١٠٠٠٨١

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  4. غير معروف يقول

    وسام نبيل

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  5. يسرى صحن عبدالله يقول

    اتمنى النجاح 😫💔

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