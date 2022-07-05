نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر moed. gov. sy وزارة التعليم السورية

نتابع معكم نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب، حيث يترقب طلاب وطالبات البكالوريا السورية اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية السورية، وبالتالي تصبح متاحة لهم على الرابط الإلكتروني لموقع الوزارة الإلكتروني، أو على التطبيق الذي أطلقته وزارة التعليم السورية مؤخراً على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا