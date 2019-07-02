نتابع معكم صدور نتائج البكالوريا 2019 سوريا برقم الاكتتاب والاسم الدورة الثانية عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy ونعرض من خلال هذا التقرير طريقة ورابط استخراج نتائج البكالوريا في سوريا 2019 لجميع الفروع العلمي والأدبي والتجاري والشرعي والنسوي والمهني، بعد اعتمادها من جانب الوزير هزوان الوز، كما يتقدم موقع نجوم مصرية بالتهاني لجميع طلاب نتيجة البكالوريا 2019 سوريا لجميع المحافظات.

حالة من القلق سيطرت على طلاب الصف التاسع في سوريا، نظرا لعدم إعلان صدور نتيجة البكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية على الرغم من تأكيدات وزارة التربية السورية على أنه سيتم صدور النتائج يوم واحد يوليو، وفي هذا السياق أكدت أحد المصادر التعليمية، أن النتيجة قيد التنفيذ وأنها في المراحل الأخيرة وناشد الطلاب بعد القلق، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي وإعلان نتائج البكالوريا في سوريا خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة.

تم التأكد من أن الأول من جولية هو الموعد الرسمي لإعلان نتائج البكالوريا بسوريا دورة جوان 2019، حيث انتهي تصحيح نتائج الصف التاسع في جميع الولايات، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي صباح يوم الإثنين من وزارة التربية السورية، لإعلان صدور نتائج البكالورية السورية 2019 ونسب النجاح وعدد الطلاب الأوائل، وأكدت مصادر أن نسبة نجاح نتائج الباك 2019 في سوريا ستكون أعلى من العام الماضي.

لا يزال ينتظر طلاب الصف التاسع لحظة كشف الستار وصدور نتائج البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية لجميع الولايات، والتي من المقرر أن يتم اعتمادها خلال هذا الأسبوع، ونشير إلى أنه لا يوجد داعي للقلق فأن تأخر اعتماد نتائج سوريا البكالوريا يعود إلى ارتفاع عدد الطلاب والدقة والتأني في أعمال التصحيح والمراجعة، ونشير إلى أن جميع التوقعات تفيد إلى ارتفاع نسب نتائج الباك في جميع الأقسام.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا برقم الاكتتاب والاسم

حيث صرح وزير التربية في سوريا هزوان الوز، في تصريح صحفي لصحيفة الوطن، بأنه لم يتم حتي الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج البكالوريا 2019 سوريا برقم الاكتتاب والاسم عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح للمقررات الامتحانية لنتيجة البكالوريا 2019 سوريا.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أنه من المتوقع اعتماد نتائج البكالوريا 2019 سوريا “أدبي وعلمي” الدورة الثانية عبر موقع وزارة التربية السورية خلال أيام قليلة.

يمكن لجميع الطلاب كتابة رقم الاكتتاب والقسم والمدينة التابع لها في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض درجات نتائج البكالوريا 2019 في سوريا فور ظهورها.

نتائج البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية



حيث تعد نتائج الصف التاسع في سوريا من أهم نتائج سوريا 2019، المرتقب صدورها خلال أيام قليلة، حيث اقتربت جميع المدن السورية على الانتهاء من تصحيح النتيجة، ويعود سبب تأخر إعلان نتائج شهادة البكالوريا السورية، هو زيادة عدد الطلاب ومرور ورقة الإجابة على أكثر من معلم.

حيث تحتل نتائج البكالوريا 2019 سوريا اهتمام واسع للرأي العام السوري، حيث أنها تعد بنفس أهمية الثانوية العامة المصرية:

كما بلغ عدد الطلاب المسجلين للتقدم للامتحانات نتائج البكالوريا في سوريا حوالي 224105 طلاب .

حوالي 224105 طلاب . حيث بلغ عدد طلاب الشعبة الأدبي في نتائج البكالوريا 2019

كما بلغ عدد طلاب الفرع العلمي في نتائج البكالوريا في سوريا حوالي 115305 تم توزيعهم على 938 مركزا .

حوالي 115305 تم توزيعهم على 938 مركزا . أما طلاب الثانوية الشرعية فقد بلغ عددهم 1829 طالبا موزعين على 32 مركزا .

وسجل عدد الطلاب في نتيجة البكالوريا سوريا في الثانوية المهنية التجارية حوالي 13777 طالب موزعين على 128مركزا.

في الثانوية المهنية التجارية حوالي 13777 طالب موزعين على 128مركزا. وبلغ عدد طلاب من الثانوية المهنية النسوية 2609 موزعين على 53 مركزا في امتحانات نتائج شهادة البكالوريا الدور الأول

وبلغ عدد طالب الثانوية المهنية الصناعية نتائج البكالوريا سوريا حوالي 14922 طالب موزعين على 160 مركزا.

موقع وزارة التربية السورية – moed.gov.sy

من المقرر أن يتم رفع نتائج البكالوريا 2019 سوريا برقم الاكتتاب والاسم لجميع المحافظات، حلب دمشق حمص اللاذقية درعا دير الزور الحسكة السويداء القنطيرة حماة الرقة أدلب وريف دمشق، عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy، من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

اختيار النتائج الامتحانية.

اختيار الشعبة.

إدخال رقم الاكتتاب.

الضغط على زر عرض النتائج.

نتائج التاسع 2019

تسود حالة من القلق والتوتر بين طلاب الثانوية العامة السورية بعد اقتراب موعد إعلان نتائج البكالوريا 2019 يوريا لجميع المحافظات.

حيث أطلقت وزارة التربية السورية النتائج بالاسم والكنية والمدرسة أو من خلال رقم الجلوس لتسهيل على الطلاب الحصول على النتيجة.

نتائج الباك 2019 بسوريا