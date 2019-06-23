نتائج البكالوريا 2019 سوريا حسب الاسم دورة 2019 برقم الاكتتاب رابط استعلام عبر وزارة التربية السورية moed gov sy site

نتائج البكالوريا 2019 سوريا، مع بداية العام الجديد نبدأ موسم إمتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف دول العالم، حيث أنه يقوم الطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية بداية من الصف الأول الإبتدائي وحتی الصف الثالث الثانوي بالتقدم لإداء الإختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول والتي يتم تقييم مستوی أداء الطالب خلال ال 4 شهور الأولی من العام الدراسي.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا

هذا بالطبع بخلاف المرحلة الجامعية، ويتجهز الطالب طوال الوقت لتقديم افضل ما لديه في الإمتحانات النهائية لإدخال السعادة والسرور علی والديه عن طريق الحصول علی أعلی الدرجات في الإمتحانات والإنضمام للأوائل، ومن ضمن الدول التي تشارك في مارثون الإمتحانات هي دولة سوريا الشقيقة، والتي تقدم بها طلبة وطالبات البكالوريا أو كما هي معروفة باسم مرحلة الثانوية العامة، لإداء إمتحانات الدورة الثانية من البكالوريا.

رابط نتائج البكالوريا 2019 سوريا

وقد أعلن مصدر مسئول من الوزارة بأنه فور الإنتهاء من الإمتحانات ستقوم لجان الكنترول بتصحيح أوراق الطلبة والطالبات ورصد الدرجات وإرسال النتائج للوزارة لإعتمادها والإعلان الطلبة الأوائل في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019 والإعلان عن نسب النجاح، ومن الجدير بالذكر انه من ضمن النتائج التي سيتم الإعلان عنها في البكالوريا هي نتائج (الفرع الشرعي، الفرع العام، الفرع النسوي، الفرع التجاري، والفرع المهني)، ويمكن الإستعلام عن النتائج فور ظهورها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية برقم الإكتتاب واسم الطالب بالكامل.

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