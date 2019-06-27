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نتائج البكالوريا 2019 سوريا الدور الأول بالاسم ورقم الإكتتاب موقع وزارة التربية السورية

كتب عبد الرحمن مجديفي آخر تحديث
نتائج البكالوريا 2019 سوريا الدور الأول بالاسم ورقم الإكتتاب موقع وزارة التربية السورية
نتائج البكالوريا 2019 سوريا الدور الأول بالاسم ورقم الإكتتاب موقع وزارة التربية السورية

نتائج البكالوريا 2019 سوريا موقع وزارة التربية السورية دخل طلاب البكالوريا في سوريا في حالة انتظار من أجل اقتراب موعد ظهور نتائج البكالوريا في سوريا 2019 الدور الأول، والتي سيتم الاعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية السورية بعد أن تقوم الوزارة بالاعلان عن النتائج ونسب النجاح، ومن ثم ستكون النتائج متاحة لكافة الطلاب من خلال الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

وستقوم وزارة التربية السورية بالإعلان عن نتائج البكالوريا 2019 الدور الأول من خلال مؤتمر صحفي تعقده الوزارة، ويقوم وزير التربية من خلاله بالإعلان عن الاحصائيات النهائية الخاصة بالنتيجة، ومن ثم إعلان اسماء أوائل البكالوريا 2019 الدور الأول في المؤتمر الصحفي.

بعد ذلك تقوم وزارة التربية السورية بطرح نتائج البكالوريا وإتاحتها لجميع الطلاب وذويهم من خلال موقع وزارة التربية السورية، والذي يقوم بتوفير النتيجة لجميع طلاب البكالوريا من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

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نتائج الصف البكالوريا سوريا 2019 الدور الأول على موقع وزارة التربية السورية.

موقع وزارة التربية السورية استعلام نتائج البكالوريا 2019

ومن أجل استخراج نتائج البكالوريا 2019 الدور الأول في سوريا كل ما عليكم هو التوجه إلى موقع وزارة التربية السورية على شبكة الإنترنت وعنوانه هو  moed.gov.sy ومن ثم الدخول إلى الموقع وكتابة رقم الإكتتاب الخاص بالطالب والشعبة التي يدرس فيها ومحافظته، ومن ثم الضغط على زر بحث لتظهر لك النتيجة في الحال، كما أن الوزارة تقوم بخدمة البحث عن النتيجة باسم الطالب وشعبته التي يدرس فيها سواء أكانت الشعبة العلمية أو الأدبية من خلال الموقع السابق ذكره من أجل التسهيل على طلاب البكالوريا “الثانوية العامة” سوريا 2019 في استظهار النتائج الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية السورية بالاعلان عن نتائج البكالوريا في القسمين العلمي والأدبي والثانوية الشرعية، والنسوية، والفنية من خلال موقع وزارة التربية على شبكة الانترنت، والسابق ذكره من خلال هذه المقال.

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عن الكاتب

عبد الرحمن مجدي

كاتب ومدون بموقع نجوم مصرية أحب كرة القدم بشكل عام ، وأحب القراءة والإطلاع على كل ماهو جديد، وأحاول أن أقدم محتوى جيد يخدم القارئ العربي في شتى المجالات. تخرجت من كلية الحاسبات والمعلومات واعمل في مجالي بجانب كتابتي في موقع نجوم مصرية

التعليقات

    1. مبروك النجاح
      1682
      المحافظة: حمص
      الاسم الكامل: عبير ياسين القطاطشه
      اسم الأم: ميمنه
      المدرسة: ثا / تلكلخ التجارية
      النتيجة: ناجح
      محاسبة المنشآت المالية
      الدرجة
      514
      240
      600
      الرياضيات المالية
      الدرجة
      425
      240
      600
      محاسبة التكاليف
      الدرجة
      294
      160
      400
      تطبيقات الحاسب في العلوم التجارية
      الدرجة
      360
      160
      400
      مبادئ التسويق
      الدرجة
      220
      160
      400
      المحاسبة الخاصة
      الدرجة
      307
      160
      400
      الرياضيات والإحصاء
      الدرجة
      352
      160
      400
      اللغة العربية
      الدرجة
      303
      160
      400
      اللغة الأجنبية
      الدرجة
      240
      240
      600
      التربية الوطنية
      الدرجة
      120
      80
      200
      المجموع
      الدرجة
      3135
      1760
      4400
      التربية الدينية
      الدرجة
      100
      80
      200
      المجموع العام
      الدرجة
      3235
      1840
      4600

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