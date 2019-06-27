نتائج البكالوريا 2019 سوريا الدور الأول بالاسم ورقم الإكتتاب موقع وزارة التربية السورية

نتائج البكالوريا 2019 سوريا موقع وزارة التربية السورية دخل طلاب البكالوريا في سوريا في حالة انتظار من أجل اقتراب موعد ظهور نتائج البكالوريا في سوريا 2019 الدور الأول، والتي سيتم الاعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية السورية بعد أن تقوم الوزارة بالاعلان عن النتائج ونسب النجاح، ومن ثم ستكون النتائج متاحة لكافة الطلاب من خلال الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب.
وستقوم وزارة التربية السورية بالإعلان عن نتائج البكالوريا 2019 الدور الأول من خلال مؤتمر صحفي تعقده الوزارة، ويقوم وزير التربية من خلاله بالإعلان عن الاحصائيات النهائية الخاصة بالنتيجة، ومن ثم إعلان اسماء أوائل البكالوريا 2019 الدور الأول في المؤتمر الصحفي.
بعد ذلك تقوم وزارة التربية السورية بطرح نتائج البكالوريا وإتاحتها لجميع الطلاب وذويهم من خلال موقع وزارة التربية السورية، والذي يقوم بتوفير النتيجة لجميع طلاب البكالوريا من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
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نتائج الصف البكالوريا سوريا 2019 الدور الأول على موقع وزارة التربية السورية.
موقع وزارة التربية السورية استعلام نتائج البكالوريا 2019
ومن أجل استخراج نتائج البكالوريا 2019 الدور الأول في سوريا كل ما عليكم هو التوجه إلى موقع وزارة التربية السورية على شبكة الإنترنت وعنوانه هو moed.gov.sy ومن ثم الدخول إلى الموقع وكتابة رقم الإكتتاب الخاص بالطالب والشعبة التي يدرس فيها ومحافظته، ومن ثم الضغط على زر بحث لتظهر لك النتيجة في الحال، كما أن الوزارة تقوم بخدمة البحث عن النتيجة باسم الطالب وشعبته التي يدرس فيها سواء أكانت الشعبة العلمية أو الأدبية من خلال الموقع السابق ذكره من أجل التسهيل على طلاب البكالوريا “الثانوية العامة” سوريا 2019 في استظهار النتائج الخاصة بهم.
ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية السورية بالاعلان عن نتائج البكالوريا في القسمين العلمي والأدبي والثانوية الشرعية، والنسوية، والفنية من خلال موقع وزارة التربية على شبكة الانترنت، والسابق ذكره من خلال هذه المقال.
التعليقات
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
رقم الاكتتاب : 37239
المحافظه : ريف دمشق
محمد يحيى يوسف حمص تكييف وتبريد
عبير ياسين القطاطشي ثانويه التجاره حمص تلكلخ رقم الاكتتاب 1682
مبروك النجاح
1682
المحافظة: حمص
الاسم الكامل: عبير ياسين القطاطشه
اسم الأم: ميمنه
المدرسة: ثا / تلكلخ التجارية
النتيجة: ناجح
محاسبة المنشآت المالية
الدرجة
514
240
600
الرياضيات المالية
الدرجة
425
240
600
محاسبة التكاليف
الدرجة
294
160
400
تطبيقات الحاسب في العلوم التجارية
الدرجة
360
160
400
مبادئ التسويق
الدرجة
220
160
400
المحاسبة الخاصة
الدرجة
307
160
400
الرياضيات والإحصاء
الدرجة
352
160
400
اللغة العربية
الدرجة
303
160
400
اللغة الأجنبية
الدرجة
240
240
600
التربية الوطنية
الدرجة
120
80
200
المجموع
الدرجة
3135
1760
4400
التربية الدينية
الدرجة
100
80
200
المجموع العام
الدرجة
3235
1840
4600
احمد حسين محمد
الفرع العلمي
المحافظة حمص
رقم الاكتتاب 12603
الاسم:راما عبد الحميد بي
الفرع:علمي
رقم الاكتتاب:38948
المحافظة:حلب
10390 الله يوفقك اليوم
الاسم: يسرى زكريا رجب
الفرع: العلمي
رقم الاكتتاب: 12830
المحافظة:طرطوس
هديل احمد حسن
رقم الاكتئاب 3952
محافظة طرطوس
ادبي
اكتب تعليقك هنا…35388
الاسم شهد يوسف رمضان
الفرع العلمي
المحافظة اللاذقية
رقم الاكتتاب ١٤٨٠٣
محمد سلوم المحافظة حماه ميكانيك صناعه2381