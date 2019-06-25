 التخطي إلى المحتوى

نتائج البكالوريا 2019 في سوريا برقم الاكتتاب والاسم عبر موقع وزارة التربية السورية

كتب نورهان محمدفي آخر تحديث
نتائج البكالوريا 2019 في سوريا برقم الاكتتاب والاسم عبر موقع وزارة التربية السورية
نتائج البكالوريا 2019 في سوريا

عدد كبير من الطلاب يبحثون عن نتائج البكالوريا 2019 الدورة الأولى في جميع محافظات الجمهورية العربية السورية والخاصة بشهادة الثانوية العامة والثانوية المهنية بجميع أقسامها والشرعية أيضا، حيث سوف يتم إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية السورية فور اعتمادها من قبل وزير التربية دكتور هزوان الوز، الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين لتأدية امتحانات الثانوية العامة السورية حوالي 190968 طالب وذلك للقسمين العلمي والأدبي، وكان عدد الطلبة للثانوية الفنية حوالي 31308 طالب وعدد المتقدمين للثانوية الشرعية حوالي 1829 طالب وكل هؤلاء الطلبة موزعين على مقار امتحانيه عددها 1582.

 

نتائج البكالوريا 2019 في سوريا برقم الاكتتاب والاسم عبر موقع وزارة التربية السورية

تعرف على نتائج البكالوريا 2019 الدورة الأولى

كما تعلمون جميعا أن نتيجة الثانوية العامة هي التي تحدد الكلية للطالب السوري، حيث ينتظر النتيجة حوالي 190968 طالب وطالبة، الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الثانوي قد انتهت منذ عدة أيام، وبالفعل بدأت عمليات تصحيح أوراق الطلاب بكل دقة حتى يحصل كل طالب على درجاته المستحقة، مع العلم أن أكثر محافظات في جمهورية سوريا تشهد كثافة كبيرة من الطلاب هم محافظة دمشق واللاذقية و طرطوس وسوف يتم اعتماد النتيجة فور إعلان وزير التربية السوري الدكتور هزوان الوز النتيجة وسوف يكون خلال مؤتمر صحفي.

 

ÙØªÙØ¬Ø© Ø¨Ø­Ø« Ø§ÙØµÙØ± Ø¹Ù ÙØªØ§Ø¦Ø¬ Ø§ÙØ¨ÙØ§ÙÙØ±ÙØ§ 2018

 

اقرأ أيضا:

مواعيد مباريات كاس أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة لها

طرق التخلص من الناموس والنمل من المنزل بشكل نهائي

أسهل طريقة لـ تنظيف الحمامات وجعلها لامعه من مكونات بسيطة داخل مطبخك

تعرف على قصة الحصان والفارس الذي ظهر في السماء بـ سوريا

 

صورة ذات صلة

تعرف على رابط وزارة التربية السورية

عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالجمهورية العربية السورية يبحثون عن رابط موقع وزارة التربية السورية ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية الرابط من هنا حيث يمكنك معرفة نتائج البكالوريا 2018 الدورة الثانية سواء كان القسم علمي أو أدبي أو شرعي، يمكنك الاستعلام أيضا عن نتائج الثانوية المهنية القسم التجاري والفرعي النسوي والفرع الصناعي عبر الرابط من هنا.

 

شاهد الفيديو:

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية الي العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية. درست الإعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية، ثم قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري، وأخيرا أعمل حاليا معدة ومقدمة برامج بقناة الصحة والجمال الفضائية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.