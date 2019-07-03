بعد انتهاء امتحانات نهاية العام يترقب طلاب وطالبات الكونكور نتائج البكالوريا مورتيانيا 2019، في جميع الولايات الموريتانية، وقد صرح المتحدث باسم وزارة التهذيب الوطني، عن موعد اعلان نتائج البكالوريا مورتيانيا 2019، مؤكد أنه فور انتهاء الامتحانات بدأت مبتاشرة عملية التصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية، وجاري حاليا الانتهاء من جميع أعمال الكنترولات استعدادا لاعتماد النتيجة واعلان اسماء الاوائل وإعلانها لجميع الطلاب ويمكن للطلاب.

وسوف يتم إعلان نتائج الكونكو 2019 اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو، حيث تم اعتماد النتائج وإعلانها بشكل رسمي عبر رابط موقع وزارة التربية السورية.



نتائج البكالوريا والسادس الابتدائي وكنكور 2019



وللاستعلام عن موعد إعلان نتائج كونكور 2019 وقد وفرة وزارة التهذيب الوطني المورتانية، تقدم الوزارة الرابط الرسمي عن نتائج الطلاب في الجمهورية الإسلامية الموريتانيا، من خلال الدخول لموقع وزارة التهذيب الوطني، حيث يترقب الطلاب نتائج كونكور 2018 للانتقال الى السنة الأولي الإعدادية، حيث تقدم وزارة التهذيب الوطني الموريتانية، أسهل الطرق في جميع الولايات والتى تساعد الطلاب فى الحصول على نتائجهم بطرق مباشرة، تعتمد على التطور التكنولوجي فى سرعة نقل البيانات، الامر الذى يوفر على الطلاب الوقت والجهد للعثور على النتائج رابط نتائج الامتحانات موريتانيا 2019 .

رابط الاستعلام عن نتائج كونكور والبرفيه برقم الاستدعاء

يقدم موقع وزارة التهذيب الوطني رابط نتائج الامتحانات موريتانيا 2019، ليستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019، من خلال الرقم الوطني، وكذلك يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج البرفيه التى قد تعلن قبل يوم 10 يولية القادم.

رابط نتائج الكونكور 2019

رابط نتائج البكالوريا 2019

تحديث:

لمعرفة النتائج فور رفعها واعلانها على الانترنت أن النتائج سوف تظهر لجميع الطلاب عبر الموقع الرسمي موقع وزارة التهذيب الوطني.

وفى متابعة مستمرة لاهم اخبار عن اعلان موعد نتائج الكونكور والبرفية والبكالوريا نتائج الامتحانات موريتانيا 2019 تستعد وزارة التهذيب الوطني بمويتانيا إعلان موعد نتائج الكونكور والبرفية والبكالوريا، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الموريتاني، وسيتم رفعها عبر موقع وزارة التهذيب الوطني، خلال الأيام القليلة المقبلة ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الاستدعاء أو الرقم الوطني، مع أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق.

يمكنكم ترك تعليق فيه رقم الاستدعاء أو الرقم الوطني، مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح التوفيق.