نتابع معكم صدور نتائج البكالوريا 2019 سوريا برقم الاكتتاب والاسم الدورة الثانية عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy ونعرض من خلال هذا التقرير طريقة ورابط استخراج نتائج البكالوريا في سوريا 2019 لجميع الفروع العلمي والأدبي والتجاري والشرعي والنسوي والمهني، بعد اعتمادها من جانب الوزير هزوان الوز، كما يتقدم موقع نجوم مصرية بالتهاني لجميع طلاب نتيجة البكالوريا 2019 سوريا لجميع المحافظات.
لا يزال ينتظر طلاب الصف التاسع لحظة كشف الستار وصدور نتائج البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية لجميع الولايات، والتي من المقرر أن يتم اعتمادها خلال هذا الأسبوع، ونشير إلى أنه لا يوجد داعي للقلق فأن تأخر إعتماد نتائج سوريا البكالوريا يعود إلى ارتفاع عدد الطلاب والدقة والتأني في أعمال التصحيح والمراجعة.
حيث تعد نتائج الصف التاسع في سوريا من أهم نتائج سوريا 2019، المرتقب صدورها خلال أيام قليلة، حيث اقتربت جميع المدن السورية على الانتهاء من تصحيح النتيجة، ويعود سبب تأخر إعلان نتائج شهادة البكالوريا السورية، هو زيادة عدد الطلاب ومرور ورقة الإجابة على أكثر من معلم.
وتشير المؤشرات الأولية لتصحيح نتائج البكالوريا 2019 سوريا، إلى ارتفاع نسب النجاح وزيادة عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في نتيجة الصف التاسع بالمقارنة بالعام الماضي، ونشير إلى أنه يمكن استخراج النتائج الامتحانية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية.
نتائج البكالوريا 2019 سوريا برقم الاكتتاب والاسم
حيث صرح وزير التربية في سوريا هزوان الوز، في تصريح صحفي لصحيفة الوطن، بأنه لم يتم حتي الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج البكالوريا 2019 سوريا برقم الاكتتاب والاسم عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح للمقررات الامتحانية لنتيجة البكالوريا 2019 سوريا.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر أنه من المتوقع اعتماد نتائج البكالوريا 2019 سوريا “أدبي وعلمي” الدورة الثانية عبر موقع وزارة التربية السورية خلال أيام قليلة.
يمكن لجميع الطلاب كتابة رقم الاكتتاب والقسم والمدينة التابع لها في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض درجات نتائج البكالوريا 2019 في سوريا فور ظهورها.
نتائج البكالوريا السورية 2019 الدورة الثانية
حيث تحتل نتائج البكالوريا 2019 سوريا اهتمام واسع للرأي العام السوري، حيث أنها تعد بنفس أهمية الثانوية العامة المصرية:
- كما بلغ عدد الطلاب المسجلين للتقدم للامتحانات نتائج البكالوريا في سوريا حوالي 224105 طلاب .
- حيث بلغ عدد طلاب الشعبة الأدبي في نتائج البكالوريا 2019 حوالي 75663 طالبا تم توزيعهم على 644 مركزا .
- كما بلغ عدد طلاب الفرع العلمي في نتائج البكالوريا في سوريا حوالي 115305 تم توزيعهم على 938 مركزا .
- أما طلاب الثانوية الشرعية فقد بلغ عددهم 1829 طالبا موزعين على 32 مركزا .
- وسجل عدد الطلاب في نتيجة البكالوريا سوريا في الثانوية المهنية التجارية حوالي 13777 طالب موزعين على 128مركزا.
- وبلغ عدد طلاب من الثانوية المهنية النسوية 2609 موزعين على 53 مركزا في امتحانات نتائج شهادة البكالوريا الدور الأول
- وبلغ عدد طالب الثانوية المهنية الصناعية نتائج البكالوريا سوريا حوالي 14922 طالب موزعين على 160 مركزا.
موقع وزارة التربية السورية – moed.gov.sy
من المقرر أن يتم رفع نتائج البكالوريا 2019 سوريا برقم الاكتتاب والاسم لجميع المحافظات، حلب دمشق حمص اللاذقية درعا دير الزور الحسكة السويداء القنطيرة حماة الرقة أدلب وريف دمشق، عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy، من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.
- اختيار النتائج الامتحانية.
- اختيار الشعبة.
- إدخال رقم الاكتتاب.
- الضغط على زر عرض النتائج.
نتائج التاسع 2019
- تسود حالة من القلق والتوتر بين طلاب الثانوية العامة السورية بعد اقتراب موعد إعلان نتائج البكالوريا 2019 يوريا لجميع المحافظات.
- حيث أطلقت وزارة التربية السورية النتائج بالاسم والكنية والمدرسة أو من خلال رقم الجلوس لتسهيل على الطلاب الحصول على النتيجة.
نتائج الباك 2019 بسوريا
- من المقرر أن تعتمد وزارة التربية السورية نتيجة بكالوريا سوريا الدورة الثانية 2018 فور انتهاء عمليات التصحيح لجميع الفروع.
- تواصل وزارة التربية والتعليم السورية أعمال التصحيح على قدم وساق لسرعة إعلان نتائج الطلاب.
- يشعر الطلاب بحالة من القلق والتوتر بسبب تأخر اعتماد نتائج البكالوريا 2019 سوريا الدورة الثانية .
- من المتوقع انعقاد مؤتمر إعلان نتيجة البكالوريا بسوريا 2019 الدورة الثانية خلال نهاية الأسبوع الحالي.
- وتشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع نسب نجاح نتائج البكالوريا 2019 في سوريا عن العام الماضي.
التعليقات
رانيا حسن الأحمد
نودم وليد احمد
محافظة الحسكة رقم الاكتتاب 1089
نودم وليد احمد
رقم الاكتتاب 1089
حافظ احمد قباقلي رقم الاكتتاب ٢٤٠ محافظه حماه الفرع الادبي
ضحى غياث الخطيب
ريف دمشق 4466
رقم الاكتتاب 3691 ريف دمشق بكلوريا حره
ديانا عبدلناصربظت ٣٠٢٠
سعيد محمود سعيد رقم الاكتتاب571
اريد معرفة نتيجة بكلوريا مهني لصديقي
3265
عدي عماد خضرة ٢١١٨٩ دمشق
روان حسان السيد حسن
٦٣٢٢
نتائج البكلوريا الدورة الثانية 2018
9066 اللاذقية
رقم الاكتتاب 125
رقم الجلوس 3573312
الاسم محمد علي السيد علي
ولاء عزيز منصور الشعبة تلكلخ مدينة حمص رقم الاكتتاب ٥٢١١ دورة الثانية ٢٠١٨ الثانوية العامة الفرع الأدبي
لوريس ابراهيم تكميليه ادبي رقم الاكتتاب 3223
الكسندر عبدالكريم الحايك
815 طرطوس ادبي
رؤى علي ملحم 20828
محمود ممدوح البكري /علمي /رقم الاكتتاب 16887
رقم الاكتتاب 2903
علي بسام ابراهيم
٩٥١٥
علمي
طرطوس الدريكيش..بمحصر
علي بسام إبراهيم
طرطوس.الدريكيش.بمحصر
٩٥١٥ رقم الاكتتاب
هبة علي ضاهر /علمي/27673/ريف دمشق
محمد سعيد محمد البنا
مدرسه التجاره
شعبه قانون
3324988
محمد سعيد محمد البنا
مدرسه التجاره
شعبه قانون
3324988
رقم الاكتتاب 14191 الاسم دعاء دادوار خرساني
المحافظة السويداء
الرقم 746
الأسم دعاء محمود دادوار خراساني
رقم الأكتتاب :14191 دراسة حرة أدبي
عمران عاشور
اسم الام ناديا
رقم الاكتتاب 829003
عدي أسامة كويدر
مدرسة عثمان الحوراني
الشعبة الثانية
ادلب
828591
ادبي
اماني زهرا محافظة حماة رقم الأكتتاب 26987محافظة حماة
رقم الاكتتاب ٨٨٧١٢٢
البكلوريا الشرعية الادبية
ذينة أحمد ابراهيم
بكالوريا علمي ٢٠١٨
اللاذقية
بدي نتيجت سارة نبيل الرتا
اميلي هاني رحوم
مرح سمير بدور
بدي التييجه بعد ازنكن
احمد نوح رف دمشق رقم الاكتتاب 594 تقنيات كهربائيه صناعه
حسن ابن خالد الضفار
رقم الاكتتاب 22356
رقم الاكتئاب 11
من الاذقية
تجارية
صفا فيصل النمر
مروة فيصل النمر
حمص الفرقلس
غنى ابراهيم اسماعيل
محافظة طرطوس
رقم الاكتتاب ١٣١١٤
طارق محمد مازن فخري
محافظه ريف دمشق
روان حسن بدرة